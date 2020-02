Relance des pourparlers AmÃ©ricano-Taliban : Washington veut sâ€™extraire du Bourbier afghan

Le cycle des discussions entre Washington et les talibans afghans n’en finit pas alors que les violences font de plus en plus de victimes sur le terrain. Entre annonce imminente d’un accord et revirement de dernière minute, le processus de négociations entamé par Washington d’abord en secret à Doha puis sous les feux des projecteurs tourne à la saga.

Cette fois ci et sans pour autant rompre le cordon des pourparlers, l’émissaire de Washington chargé des négociations avec les talibans Zalmay Khalilzad se trouve depuis hier à Kaboul pour des entretiens avec le président afghan, Ashraf Ghani, dont la légitimité est fortement contesté par les dirigeants talibans. M. Zalmay Khalilzad avait auparavant effectué une escale rapide au Pakistan, qui entretien des rapports étroits avec la mouvance talibane. En effet, Islamabad a joué par le passé et particulièrement durant l’année écoulée un rôle d’intermédiaire en vue d’un accord entre les Etats-Unis et les talibans, dont la première condition pour toute entame de négociation avec les responsables américains est le retrait des troupes US de l’ensemble du territoire d’Afghanistan en échange de garanties sécuritaires fournies par les insurgés. Ces dernières semaines toutefois, Washington est resté muet sur le statut exact de ces négociations. Les Etats-Unis et les talibans semblaient proches d’aboutir à cet accord début septembre, mais le président Donald Trump avait rompu les négociations après un énième attentat dans Kaboul, revendiqué par les insurgés, qui avait fait douze morts dont un soldat américain.

Les discussions ont repris le 7 décembre dans un contexte de réduction de la violence dans la capitale. Après une nouvelle brève pause à la suite d’une attaque des talibans, cette fois contre la base aérienne de Bagram, au nord de Kaboul, les pourparlers semblaient avoir repris à Doha, où les deux parties se sont déjà rencontrées à de multiples reprises depuis un an.

Conscient du rôle du grand voisin de l’Afghanistan, le 45e président des Etats-Unis et après une période de crispation avec Islamabad et revenu en juillet 2019 à de meilleurs sentiments et surtout à un pragmatisme politique imposé par la réalité du terrain.

En effet un changement de ton s’est opéré dans l’attitude du locataire du bureau ovale qui a loué les efforts du Pakistan dans ce dossier. «Je pense que le Pakistan va faire beaucoup», a souligné Donald Trump qui dans un passé récent accusait Islamabad de «mensonges» et de «duplicité» dans la lutte contre le terrorisme.

En s’entretenant avec de hauts responsables militaires pakistanais l’émissaire américain espère donc non sans optimisme relancer la machine pour extraire son pays du bourbier afghan qui dure depuis 19 longues années.

M. T.