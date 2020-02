Retrait des mercenaires de Libye : Un Projet de rÃ©solution amendÃ© Ã  lâ€™ONU

Le Royaume-Uni a transmis, vendredi, à ses partenaires du Conseil de sécurité de l’ONU, un projet de résolution amendé sur la Libye réclamant le retrait des mercenaires de ce pays.

Ce projet «exprime la préoccupation (du Conseil) devant l’implication croissante de mercenaires en Libye». Il rappelle les engagements internationaux pris à Berlin le 19 janvier pour respecter l’embargo sur les armes imposé à la Libye depuis 2011, «incluant l’arrêt de tout soutien aux mercenaires armés et leur retrait». Le texte demande aussi «à tous les Etats membres de ne pas intervenir dans le conflit ou prendre des mesures qui exacerbent» ce dernier. Selon des diplomates, la Russie serait toutefois très opposée à toute mention relative aux mercenaires dans la résolution.

Aucune date n’est arrêtée à ce stade pour une mise au vote du texte. La première version du projet de résolution britannique, datant du 24 janvier, ne comportait aucune mention relative aux combattants étrangers armés, dont l’émissaire de l’ONU, Ghassan Salamé, a encore dénoncé la présence dans le pays, sans les identifier, lors d’une intervention jeudi avec le Conseil de sécurité. La Russie, soutien du maréchal Khalifa Haftar qui veut conquérir Tripoli, est accusée d’avoir facilité l’arrivée en Libye de plusieurs milliers de mercenaires du groupe russe Wagner, ce dont elle se défend. La Turquie, soutien de son adversaire Fayez al-Sarraj, chef du Gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU, est accusée de son côté d’avoir acheminé en Libye et encore cette semaine des combattants rebelles syriens.

Dans un rapport en décembre, des experts onusiens avaient aussi fait état de la présence en Libye de groupes armés, notamment soudanais et tchadiens intervenant au profit des deux camps. Depuis dix mois, le Conseil de sécurité s’est montré incapable d’adopter la moindre résolution sur le nouveau conflit en Libye déclenché début avril par une offensive du maréchal Haftar pour s’emparer de Tripoli. Certains de ses membres soutiennent plus ou moins ouvertement, politiquement et/ou militairement, l’une ou l’autre partie dans le conflit.

Le texte britannique amendé «condamne la récente augmentation des violences et demande aux parties de s’engager dans un cessez-le-feu durable».

Il réclame aussi au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, «ses vues sur les conditions nécessaires à un cessez-le-feu et des propositions pour sa surveillance efficace».