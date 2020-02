Des richesses biologiques en danger

L’Algérie célèbre aujourd’hui, à l’instar des autres pays, la journée mondiale des zones humides. Cette commémoration, qui intervient, faut-il le rappeler, seize ans, après la signature de la convention de Ramsar, vient rappeler, une fois de plus, l’importance de ces milieux naturels et leurs écosystèmes qui jouent un rôle incontournable, à la fois écologique, récréatif, climatique et même économique. En effet, les zones humides, contribuent à la conservation des ressources animales et végétales qui n’ont eu de cesse de subir toutes les formes d’atteintes, menaçant ainsi les richesses biologiques qu’elles abritent et leur devenir aussi, en raison des activités humaines et la surexploitation de celles-ci, à l’origine de la disparition de nombreuses zones humides dans le monde, alors que d’autres risqueraient le même, sort si des dispositions n’étaient pas prises, pour arrêter le phénomène de dégradation de ces espaces. En Algérie, il existe, plus de 2.300 zones humides entre naturelles et artificielles, dont 50 faisant partie de la liste Ramsar s’étalant sur 3 millions d’hectares. En fait, conscient de l’intérêt de ces milieux naturel, notre pays s’est doté, d’une stratégie nationale et d’une approche multisectorielle pour la protection de ces aires protégées. La direction des forêts a adopté, dans ce cadre un plan d’actions pour la gestion écosystémique, à l’horizon 2030. Dans le même cadre, la DGF a recouru à la création d’un réseau d’observateurs ornithologues nationaux, chargés de suivre la biodiversité de ces milieux, d’autant plus que l’Algérie se distingue par une position charnière par rapport au système de migration paléarctique la classant ainsi, parmi les zones d’hivernage pour de nombreuses espèces qui nichent dans la Méditerranée, l’Europe et l’Afrique.

Aujourd’hui, il est clair la préservation des zones humides est loin d’être seulement l’affaire des décideurs mais également des industriels, du mouvement associatif, d’agriculteurs et du simple citoyen, appelés, tous à s’impliquer dans la mission de sauver les ressources biologiques des zones humides et éviter carrément la disparition de ces mêmes espaces. Mais pour cela, miser sur la sensibilisation à l’importance de ces derniers, à travers des journées d’information et d’éducation, des cours sur la thématique au profit des écoliers et la distribution de catalogues et de guides s’avèrent plus que nécessaire pour créer le sens de protection des zones humides.

Samia D.