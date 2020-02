CÃ©lÃ©bration de la journÃ©e mondiale des zones humides : Un important rÃ©servoir de biodiversitÃ©

Alignée à tous les autres pays du monde et coïncidant avec le 2 février de chaque année, l’Algérie célèbre la Journée mondiale des zones humides, avec «Zones humides et biodiversité» comme thème retenu pour cette année 2020.

Ainsi, ces zones humides, sont des régions où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres. Ces zones sont d’importants réservoirs de biodiversité et ont un pouvoir d’épuration important, filtrant les polluants. Elles contribuent également au renouvellement des nappes phréatiques et stockent naturellement le carbone, contribuant à limiter l’impact des activités humaines émettrices de CO2. Par ailleurs, elles réduisent l’érosion, en particulier sur le littoral, et protègent des crues comme des sécheresses par leur capacité à accumuler l’eau et à la restituer en période sèche. Elles sont, aussi, un intérêt économique, social et touristique de ces zones. Elles signalent que le slogan retenu cette année pour la célébration de la journée mondiale est "des Zones humides pour notre avenir".



L’Algérie, un pays riche en zones humides



L’Algérie compte environ 1.500 zones humides, 1.000 naturelles et 500 artificielles (barrages et autres retenues). Ce nombre a été élevé récemment à 2.300, mais l’inventaire est approximatif et imprécis. Il reste en effet à parfaire les critères d’inventaires car une zone humide ce n’est pas uniquement la présence de l’eau. Ainsi, et depuis quelques années, les gestionnaires, élus, acteurs dans le domaine et même la population, prennent progressivement conscience que les zones humides, maîtrisées et entretenues sont un atout pour leur collectivité et bien souvent le moyen le plus économique de protéger les villes contre les inondations, qu’elles viennent des rivières ou des océans.

Ce qui fait que gouvernement a adopté, depuis quelques années, une nouvelle politique visant à insuffler une dynamique à ces zones humides, conformément à la convention Ramsar qu’elle a signée en 1982. La signature de cette convention, préconises aux pays signataires l’élaboration de plan de gestion pour chaque site en vue d’utilisation rationnelle de ses ressources hydriques. Suite à cela, l’Algérie s’est dotée «d’une stratégie nationale de gestion éco-systémique des zones humides avec une nouvelle approche participative avec tous les secteurs». Sachant, qu’à ce jour l’Algérie a inscrit sur la « Liste Ramsar » 50 sites qui couvrent près de 3 millions d’hectares. Les zones humides algériennes se distinguent par une étonnante diversité dont certaines sont d’une indéniable originalité. Avec ces classements, la communauté internationale a pu découvrir des zones humides d’un genre exceptionnel comme les oasis ou encore les «gueltas», ces résurgences miraculeuses d’eaux souterraines, blotties dans le sein des massifs sahariens, dans la région la plus aride de la planète.



Promouvoir des actions pour empêcher la dégradation



Les zones humides entretiennent la biodiversité et servent d’habitat à des plantes et des animaux extrêmement divers. Selon les dernières estimations, la biodiversité est en déclin dans le monde entier et les zones humides disparaissent trois fois plus vite que les forêts. Il y a lieu de préciser, que l’Algérie regorge de 16 complexes de zones humides, 163 espèces de faune, 328 espèces de flore, 136.600 U de productions cynégétiques et 1.000.000 ha de reboisement, selon les chiffres de la direction générale des forêts. Ce qui fait qu’il est «important» et même «primordial» de promouvoir des actions pour faire cesser et inverser sa dégradation et sa perte. D’ailleurs, des chercheurs américains ont indiqué qu’environ 150 espèces d'animaux ont disparu ces dernières années en raison de la pêche illégale et de la reconversion de leurs habitats… la protection et la préservation des arbres, tels que le pin d’Alep… est aussi de mise.

Pour marquer l’importance de cette journée en Algérie et pour les Algériens, le mouvement associatif, dont l’Association jeunesse volontaire de Sidi Bel-Abbès, à entrepris plusieurs actions de sensibilisation sur l’importance de ces zones, pour les enfants et les jeunes, à travers plusieurs sorties sur terrain, le nettoyage des sites, la construction des murs écologiques. Pour sa part l’association pour le développement durable «Boudour», organise une journée sur la situation des zones humides.

Le Parc National de Djurdjura et la Conservation des Forêt de Bouira organisent une visite guidée à l'écomusée de la direction du Parc, suivie d'une sortie vers la retenue d'eau située au niveau de la forêt d'Errich au profit des élèves du CEM Hafsaoui Tahar et de l'école primaire Si Lahlou Hocine. Cela en collaboration avec la Maison de l'Environnement, la Société NADHIF et l'Université de Bouira.

En parallèle des notions de sensibilisation sur la protection de ces zones humides constituent l’objectif principal pour faire passer le message à cette catégorie d’âge afin de mieux comprendre que la conservation du patrimoine naturel est d’une importance capitale.

Kafia Ait Allouache