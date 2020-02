2es JournÃ©es du court mÃ©trage : Lâ€™AARC lance un appel Ã  participation

L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) a lancé un appel à participation à l'adresse des jeunes cinéastes algériens, réalisateurs de courts métrages pour prendre part aux 2es Journées du court métrage prévues en mars, a annoncé l'agence. La participation est ouverte aux réalisateurs de courts métrages, fiction et documentaire sortis entre 2015 et 2020, en prévision des 2es Journées du court métrage prévues à Alger les 21 et 22 mars 2020. Les cinéastes intéressés devront envoyer leur candidature par courrier électronique à l'AARC ou prendre attache avec l'agence, précise-t-on. La première édition de ces Journées s'est déroulée à Alger en octobre 2019 avec une sélection de huit courts métrages projetés pour la première fois au public, pour la plupart. Les Journées du court métrage visent à faire découvrir au grand public les dernières productions de jeunes réalisateurs.