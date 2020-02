NaÃ¢ma : festival de poÃ©sie populaire de Ksar Tiout

La commune de Tiout au sud de la wilaya de Naâma abritera la première édition du festival de Ksar Tiout de poésie populaire les 7 et 8 février prochains, avec la participation de 30 poètes de plusieurs wilayas du pays, a-t-on appris jeudi de la direction de wilaya de la Culture.

Le programme de ce rendez-vous culturel, organisé par la direction de la Culture, en collaboration avec les associations "générations culturelles de distinction juvénile" et "les sables d’or d’arts et culture", des rencontres poétiques à la place du vieux ksar de Tiout (82 km au sud de la wilaya). Un jury composé de spécialistes et universitaires en littérature évaluera les prestations des poètes suivant la manière de présenter une œuvre, dans cette manifestation visant à créer une ambiance de compétition et un espace d’échange et de connaissance entre participants, a-t-on indiqué. Cette occasion contribuera à la promotion et la valorisation du patrimoine culturel national immatériel et à l'encouragement des talents en poésie populaire à travers des spécialistes en patrimoine culturel qui animeront des communications traitant de sujets liés à ce volet artistique, a-t-on souligné.

Cette manifestation culturelle sera clôturée par une exposition qui mettra en exergue les trésors des ksours et des oasis du Sud de la wilaya de Naâma incluant l’artisanat et le folklore notamment.