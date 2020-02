Souk Ahras : Saisie dâ€™Å“uvres dâ€™art en cuivre et de piÃ¨ces de monnaie anciennes

Les éléments de la 8e sûreté urbaine de Souk Ahras ont saisi plusieurs vases en cuivre portant des inscriptions latines et des pièces de monnaie frappées à l’effigie de personnages historiques, a-t-on appris mercredi du responsable de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya, le commissaire de police Mohamed Karim Merdassi.

"Les objets saisis ont fait l’objet d’une tentative de contrebande en direction d’un pays voisin à travers la bande frontalière", a précisé la même source qui a expliqué que cette opération a également donné lieu à l’arrestation d’un quinquagénaire.

Agissant sur la base d’informations parvenues à la police, les éléments de la 8e sûreté urbaine de Souk Ahras ont mis en place une souricière pour appréhender le principal suspect dans l’un des quartiers de la ville, a expliqué le même commissaire de police.

La fouille de son véhicule a ainsi permis aux policiers de découvrir de vieux vases en cuivre portant des inscriptions latines et des pièces de monnaie frappées à l’effigie de personnages historiques, a-t-il ajouté.

Présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Souk Ahras, le mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire pour "vente et dissimulation d’œuvres d’art protégées par la loi", a conclu la même source.