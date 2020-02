Festival du sport fÃ©minin Ã  Biskra : Participation de 250 sportives

Le coup d'envoi de la 3e édition du Festival national de promotion du sport féminin a été donné à l’école régionale de sports olympiques de Biskra avec la participation de 250 sportives venues de 22 wilayas du pays.

S’exprimant en marge de la cérémonie d'ouverture de cette édition, qui a pris fin hier, samedi, Messaouda Dekkiche, membre de l'Association nationale pour la promotion et le développement du sport féminin, organisatrice de la manifestation en coordination avec la section de wilaya de l’association ainsi que la direction locale de la jeunesse et des sports, a affirmé que «la pratique du sport est nécessaire pour avoir une bonne condition physique, en particulier pour les femmes, d’où l’importance d’œuvrer à son développement».

Et d’ajouter : «l'association aspire à étendre la participation à cette manifestation aux étudiantes, écolières et même les femmes au foyer de toutes les wilayas du pays.» Placée sous le slogan «Ensemble pour des horizons prometteurs pour le sport féministe», cette manifestation sportive vise à «rassembler les sportives dans un même espace et les rapprocher avec l’opportunité d'échanger leurs expériences et savoir-faire», a souligné Mme Dekkiche. Cette même source a également fait savoir que le planning des compétitions a compris des activités sportives à caractère amical abritées par l'école régionale des sports olympiques du chef-lieu de wilaya, comme le basket-ball, la natation, alors que la région d’El Kantara (60 km au nord de Biskra) a accueilli le cross-country. Outre les compétitions sportives, des visites touristiques à des sites archéologiques et aux oasis des Zibans ont été au menu de cette manifestation, en plus d’une opération de collecte de dons au profit des familles nécessiteuses et une visite au centre de l’enfance assistée, a indiqué la même source.