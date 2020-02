Dopage : Le contrÃ´le international ConfiÃ© Ã  lâ€™Agence en 2021

L'antidopage dans le cyclisme sera du ressort, à partir de 2021, de l'Agence de contrôle internationale (ITA), a annoncé, vendredi, l'Union cycliste internationale (UCI) après la réunion de son comité directeur. La décision, prise à l'unanimité, consiste à transférer les activités opérationnelles, dépendant jusque-là de la Fondation antidopage de la fédération internationale (CADF) créée en 2008. Les conditions du transfert seront formalisées dans un contrat qui devra être ratifié lors de la prochaine réunion du comité directeur de l'UCI du10 au 12 juin. «La décision de transférer les activités opérationnelles du programme antidopage de l'UCI à l'ITA offrira au cyclisme de nombreux avantages», a justifié la fédération présidée par David Lappartient en évoquant «d'importantes synergies dans des secteurs comme la recherche, l'innovation, le renseignement et les enquêtes, tout en profitant de perspectives intéressantes en termes de mutualisation des coûts et des ressources». «La décision a été prise dans un contexte (affaire Aderlass par exemple) où il est devenu évident que le dopage s'inscrit dans un environnement quine connaît aucune frontière, ni entre les sports ni entre les Etats, et où, parallèlement aux contrôles, le renseignement (intelligence) est devenu un élément central de tout programme antidopage efficace», a ajouté l'UCI. La perspective de ce changement a été loin de faire l'unanimité dans le cyclisme. Notamment de la part des équipes et de leur association, l'AIGCP, qui avait fait part de ses réserves, voire de son opposition, en novembre dernier.

L'UCI a précisé avoir fixé des conditions à l'ITA. Entre autres, l'obligation pour l'ITA de créer une cellule dédiée au cyclisme en son sein, d'offrir la possibilité à l'ensemble des collaborateurs de la CADF de la rejoindre et d'affecter les contributions financières des parties prenantes du cyclisme au programme antidopage dans le cyclisme exclusivement et d'en rendre compte de manière régulière. En 2020, la CADF gardera la responsabilité du programme antidopage de l'UCI, a ajouté la fédération internationale.