Appel du Mouvement associatif local : Le président de la République sollicité pour effectuer une visite à Tizi Ouzou

Les auteurs de cet appel ont expliqué leur initiative par la léthargie que connait le développement au niveau de cette wilaya qui a besoin d’un véritable plan permettant son essor économique et social, lit-on dans une déclaration lue , jeudi dernier à l’hôtel Ittourar à Tizi Ouzou, par M. Adnane Jugurtha. «Nous appelons solennellement le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à visiter la wilaya et en faire d’elle le fer de lance de la concrétisation de son programme et engagements visant l’établissement d’une nouvelle République», est-il écrit, précisant que cette visite constituerait un signe de reconnaissance à cette wilaya «qui a énormément donné à l’Algérie à travers son histoire».

La nouvelle réalité engendrée par les élections présidentielle du 12 décembre dernier constitue, «une étape nouvelle qui ouvre la voie à l’édification d’une nouvelle république réclamée par l’ensemble du peuple algérien dans le cadre de l’'unité et des constances nationales» ont soutenu les rédacteurs de l’appel. Ils ont aussi indiqué que le processus de réformes mises en œuvre par le président de la République émane de sa profonde conviction et son inébranlable et sincères volonté d’en finir avec les anciennes pratiques politiques et à établir une nouvelle république démocratique et sociale.

Les initiateurs de cette rencontre ont exprimé leur total soutien au président de la République et appellé l’ensemble des forces vives de la société à se rassembler et se mobiliser pour concrétiser son programme visant la relance économique et la prise en charge effective de toutes les revendications citoyennes. Ils ont exhorté les citoyennes et citoyens à soutenir et à participer au dialogue national, seul moyen de rétablir la confiance entre les institutions nationales et le peuple mais aussi pour trouver des solutions à toutes les préoccupations soulevées par le mouvement populaire du 22 février dernier.

Cette rencontre a été mise à profit pour rendre un vibrant hommage à l’Armée nationale populaire, et à sa tête son haut commandement, pour le «rôle prépondérant» qu’elle a joué et qu’elle continue de jouer pour la préservation de la paix et la stabilité nationale ainsi que le rejet de toute ingérence.

Les organisateurs ont insisté sur la nécessité de préserver et de consolide toutes les institutions de l’Etat par le rassemblement indéfectible du peuple autour de son institution militaire constituant un rempart infranchissable contre toute tentative qui viseraient la stabilité et l’unité de l’Algérie.

Bel. Adrar