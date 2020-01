Annaba : Cital, Un modèle de compétitivité des entreprises

L’entreprise Cital Annaba d’assemblage de rames de tramway, lauréate du Prix nationale de la qualité dans sa quinzième édition 2019, a reçu, avant-hier, le trophée honorifique de la Chambre de commerce et d’industrie Seybouse Annaba, en présence du directeur général de la compétitive industrielle auprès du ministère de l’Industrie et des Mines, Abdelaziz Guend. Cette distinction vient ainsi récompenser l’effort du travail continu et le savoir-faire d’une jeune entreprise qui fonctionne aujourd’hui avec des ressources humaines et des capacités algériennes à cent pour cent, a estimé, à l’occasion, Abdelaziz Guend, ajoutant que «ce prix, qui n’est nullement le fruit du hasard, obéit à des standards mondialement connus dans le domaine de la qualité et du label».

L’expérience de l’entreprise Cital Annaba d’assemblage de rames de tramway constitue «un modèle à suivre» par les entreprises industrielles en vue de promouvoir leur compétitivité, a estimé Abdelaziz Guend.

M. Guend a indiqué que «le développement de la compétitivité de l’entreprise constitue désormais un challenge à remporter pour se positionner sur le marché et s’adapter à ses exigences».

Pour y parvenir, a-t-il dit, «il faut opter pour la sous-traitance afin d’augmenter le taux d’intégration et d’élever la qualité industrielle», avant de mettre l’accent sur l’importance à accorder à la formation, au suivi constant des progrès technologiques et au recours à une gestion efficiente.

Pour ce cadre du ministère de l’Industrie, «la vocation industrielle de la wilaya d’Annaba a besoin d’être revalorisée», appelant, dans ce contexte, la CCI-Seybouse d’Annaba à œuvrer pour le développement d’un réseau d’entreprises actives dans la région et à les encourager à opter pour des choix en lien avec leurs capacités à être compétitifs. Cital Annaba avait, rappelle-t-on, décroché ce prix, lors de la dernière foire de la production nationale tenue en décembre à Alger. Le recours à la sous-traitance permet non seulement d’augmenter le taux d’intégration national actuellement de 40%, mais aussi d’améliorer la qualité du produit, a-t-il soutenu. L’intervenant a insisté sur la formation continue dans la perspective d’être au diapason des avancées technologiques et de coller à l’évolution des connaissances scientifiques et managériales. Annaba dispose d’un tissu industriel dense avec les complexes sidérurgique d’El-Hadjar, de Fertial et de Ferrovial, réhabilité et repris au service du développement du pays, a-t-il encore insisté. La présidente-directrice générale de Cital Annaba, Mme Wahida Chaab, a estimé que ce prix est un acquis pour l’entreprise, mais aussi pour la région d’Annaba et l’industrie algérienne, d’une manière générale.

Depuis son entrée en production, en 2015, Cital d’Annaba a réalisé 145 rames de tramway. Elle compte livrer, d’ici les prochains mois, 25 rames pour le tramway de Mostaganem, a-t-elle annoncé, soulignant l’importance accordée à la formation continue des cadres de l’entreprise pour élever davantage le niveau de la qualité des produits.

B. Guetmi