Entrepreneurship et innovation : 11 start-up sélectionnées

GEN Algeria a organisé, jeudi soir, une cérémonie dédiée à l’annonce des résultats définitifs du projet «Entrepreneurship, Leadership & Innovation Program-ELIP».

Un concours qui vise la promotion des meilleurs jeunes start-up, créées par des jeunes étudiants algériens.

Ainsi, 11 meilleures start-up ont été sélectionnées parmi les 250 start-up qui ont émergé dans le cadre du programme ELIP. Lancé, en 2018, ce dispositif est régi par REG, une association agréée par l’État, et soutenu par Midle East Partnership (MEPI), une entité de l’ambassade des États-Unis d’Amérique. «C’est un programme de soutien et d’accompagnement pour les futurs étudiants entrepreneurs et les porteurs de projets, dans le cadre de la diversification de l’économie et de la lutte contre le chômage des jeunes. Il vise à former et à accompagner les futurs entrepreneurs dans différentes villes algériennes», comme il a été précisé par l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Algérie.

«L’Amérique considère l’entreprenariat et les petites entreprises comme la pierre angulaire de l’économie et les moteurs de l’innovation.

Le président Tebboune et le nouveau gouvernement algérien reconnaissent également l’importance des start-up et de l’entreprenariat», a-t-il témoigné. À cet effet, et lors de cette cérémonie de clôture, les participants se sont affrontés, lors de cette rencontre, devant un jury composé d’entrepreneurs et d’experts, où ils ont présenté leurs PITCH. Ils sont aussi pris la parole et exposé leurs produits et (ou) services, et ont discuté de leurs expériences avec les visiteurs, représentants des entreprises privées et publiques et des représentants de différentes institutions.

Ces jeunes ont émergé dans le cadre du programme ELIP, qui a permis de former 1.900 jeunes dans plus de 24 wilayas du pays et d’accompagner 250 start-up différentes qui sont pour la plupart en cours de maturation.

Ces jeunes, selon l’organisatrice, madame Fatiha Rachedi, ont pu bénéficier d’une assistance et d’un accompagnement assurés par des équipes de coachs, d’experts, de mentors et de quelque 205 volontaires, en collaboration étroite avec les partenaires de l’écosystème local et national, tout au long du processus de création de la start-up, depuis l’idée jusqu'à sa transformation en projet à fort potentiel : d’orientation, d’idéation, de choix du projet, d’élaboration du plan d’affaires, d’acquisition de connaissances en gestion, de conseils d’ordre juridique, fiscal, social et comptable, d’assistance à la commercialisation d’appui post-création... comme il a été expliqué par l’organisatrice, en ajoutant que d’autres résultats ont été enregistrés suite à ce programme de soutien aux jeunes innovateurs, dont : 24 start-up sont créées, plusieurs brevets en voie de l’être, 160 projets de start-up en maturation, 57 en processus de maturation avancée, 250 business modèles élaborés, 60 partenariats conclus et 700 idées innovantes.

Kafia Ait Allouache