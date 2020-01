Communication en cyberespace : Nécessité de réguler et de moraliser les pratiques

Au terme de cette rencontre de deux jours, ils ont recommandé d’activer l’appareil de régulation et de contrôle de la scène médiatique, qui connaît des mutations rapides et sans précédent, de réviser les lois et textes réglementaires encadrant l’exercice journalistique et de les adapter à la nouvelle donne, notamment en matière de cyberespace. Le comité de recommandations a appelé les professionnels à respecter les règles et l’éthique de la profession journalistique, à améliorer les contenus sur les réseaux sociaux et à promouvoir leur qualité et leur valeur tout en évitant la diffamation, en respectant la vie privée et en rejetant le discours de haine. Il a proposé aux chercheurs dans le domaine des sciences de l’information et de la communication d’activer des études qualitatives sur les nouveaux médias et leur relation avec les valeurs, à s’intéresser aux changements du cyberespace et à se conformer aux principes de l’éthique. Les participants ont appelé les médias à former des professionnels (journalistes et professionnels de l’information) sur le respect des valeurs en tant que règles à défendre comme un bien moral commun.

Ont participé à ce colloque organisé par le laboratoire «Etudes en communication, informations et analyse du discours» de la Faculté des sciences sociales de l’université Abdelhamid Ibn Badis, des universitaires et chercheurs de plusieurs universités du pays et d’autres pays arabes dont la Tunisie, les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Palestine et la Jordanie.

Lors de cette rencontre, plus de 40 feuilles de recherche ont été présentés abordant les mutations technologiques et leur impact sur les valeurs, la valeur dans les nouveaux supports médiatiques et l’éthique dans l’audiovisuel.