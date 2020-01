Révision de la Constitution : Renforcement du rôle des structures consultatives

Des universitaires en droit et sciences politiques ont appelé, mercredi dernier, lors d’une conférence à l’université Moulay-Tahar de Saida, consacrée au projet de révision de la Constitution, à renforcer le rôle des structures de consultation de l’Etat, à l’instar de celle de la présidence de la République.

Le Dr Chikhaoui Mohamed a suggéré l’introduction de nouvelles matières dans l’amendement constitutionnel portant sur l’activation du rôle des instances de consultation dont le Haut conseil des jeunes, le Conseil économique et le Haut conseil islamique, et la création d’autres dont la gestion obéira à un certain nombre de mécanismes et qui présenteront un bilan annuel de leur activités à la présidence de la République et au Parlement. L’enseignant Hamami Miloud a proposé un mécanisme de coordination entre la Cour des comptes et l’autorité judiciaire avec un droit de regard sur les rapports préliminaires et le rôle de la justice en cas de dysfonctionnement ou violation de la loi surtout en ce qui concerne les deniers publics. «L’instauration d’une nouvelle République s’appuie sur une Constitution qui garantit des mécanismes pour la stricte application des lois, le respect des prérogatives des instances, la consécration de la démocratie et le renforcement des droits et des libertés», a-t-il déclaré.

Le Dr Zerari Mohamed Zakaria a insisté sur l’élection du président du Conseil constitutionnel et de ses membres au lieu de la désignation.

Cette conférence a regroupé des universitaires des wilayas de Mostaganem, Oran, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et Saida. Trois ateliers ont été constitués abordant les principes généraux de gouvernance dans la société algérienne, le contrôle et les instances de consultation et l’organisation des pouvoirs. Cette conférence sera ponctuée par des recommandations destinées à l’instance chargée del’élaboration de la mouture du projet de révision de la Constitution, à laquelle est accordée la priorité au programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.