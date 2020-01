Tout en disant apprécier les efforts du président Tebboune, le groupe parlementaire du FLN du Conseil de la nation a exprimé, dans le communiqué, «son entière et totale disponibilité à s’inscrire dans le cours normal des travaux du Conseil de la nation».

Il a salué, à cette occasion, «les efforts déployés par le moudjahid Salah Goudjil, président du Conseil de la nation par intérim, pour assurer la pérennité et la stabilité du Conseil dans les moments difficiles que l’Algérie a récemment traversés».

Le groupe parlementaire du FLN a, par la même occasion, réitéré son engagement à continuer à œuvrer et travailler avec M. Goudjil «en prévision des prochaines et importantes échéances nationales notamment celles relatives au plan d’action du gouvernement et du projet de révision de la constitution», lit-on dans le communiqué.