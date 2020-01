Installation de six commissions sectorielles dans le secteur de l’agriculture : Promotion du produit national

La promotion de l'agriculture dans les régions sahariennes et des hauts plateaux figure parmi les priorités du plan d'action du gouvernement, surtout, que ce secteur qui contribue à la promotion des exportations et au renforcement du PIB ce qui permet de diversifier les sources de richesse en exploitant de nouveau potentiels hors hydrocarbures. C’est dans ce sens que six commissions du secteur agricole ont été installées jeudi, par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour la promotion de la production agricole locale et la réduction des importations. Il s'agit donc, de la mise en place d'une commission chargée de mettre en place un institut national de l’agriculture saharienne, une autre chargée du suivi de la filière lait et de sa distribution, une commission dédiée à la problématique de l’irrigation, une autre pour le foncier agricole, une commission chargée de la lutte contre la bureaucratie et enfin d’une commission dédiée à l’approvisionnement continu du marché national en viandes. «Ces commissions auront pour mission de prendre en charge plusieurs dossiers importants du secteur de l’Agriculture, notamment à travers la facilitation des procédures administratives, la lutte contre la bureaucratie et le soutien des investissements notamment au niveau des filières à importance stratégique», a déclaré M. Omari à la presse. Aussi, le ministre a affirmé que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la promotion du produit national et du développement de la production de matière première au profit de l’industrie nationale de transformation. Evoquant les objectifs de ces groupes de travail, le ministre souligne qu’il s’agira de «proposer des solutions visant à accélérer les procédures pour la création de coopératives agricoles et la mise en place d’organismes interprofessionnels dans l’ensemble des filières, dans un cadre transparent et efficace», a-t-il ajouté. «Ces problématiques ne sont pas uniquement liées au foncier, à l’eau et à l’électricité, mais également à la commercialisation et au stockage des produits agricoles »a-t-il dit avant d’ajouter que la valorisation des produits agricoles dans le Sud est également un chantier que son département s’attèle à rétablir. Le ministre délégué affirme aussi que la région du Sud compte des capacités exceptionnelles en termes de production agricole dont l’exploitation permettrait de réduire substantiellement les importations de céréales, de lait, et huiles alimentaires entre autres.

Sarah Benali Cherif/Aps