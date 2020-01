Barrages : Un taux de remplissage de 63,6%

Présidant, en compagnie du ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, une réunion regroupant les cadres de leurs départements respectifs, M. Berraki a fait savoir également que 23 barrages sont exploités pour l'alimentation en eau potable et l'irrigation, 12 pour l'irrigation et 28 pour l'approvisionnement en eau potable uniquement.

Pour ce qui est du volume d'eau mobilisé durant l’année 2019, celui-ci a atteint la contenance de 1/703,2 millions m3, dont 1.123,6 millions m3 en eau potable et 579,6 millions m3 pour l'irrigation. Le ministre a tenu à être rassurant quant à la situation hydrique du pays, expliquant que la position géographique (zone semi-aride) de l'Algérie en sus des changements climatiques, ont causé un retard des précipitations jusqu'au mois de février et mars de chaque année. «Nous n'avons aucune crainte par rapport à la situation générale des ressources hydriques au niveau national, le niveau de remplissage des barrages étant acceptable. Je rassure les citoyens que ce niveau peut couvrir la demande en eau jusqu'à l'année prochaine», a-t-il dit. Dans cette optique, le ministre a estimé nécessaire d'être «optimiste» quant à l'éventuelle hausse des chutes de pluie durant les prochains mois. Il a même fait état aussi de mesures en cours, devant être suivies pour l'approvisionnement des citoyens en eau avec des quantités suffisantes durant le mois de Ramadhan, et la saison estivale prévue début juin prochain.

Aquaculture : renforcer la coopération entre les deux secteurs

Au cours de cette même réunion, il a été annoncé que des programmes d'aquaculture seront développés dans les barrages dans l’objectif de développer cette activité considérée comme une véritable alternative qui peut régler et équilibrer le marché des produits de la mer. C’est la volonté affichée par les deux secteurs qui aspirent à développer la pêche continentale au niveau des barrages et retenues d'eau. Aussi, les deux ministres ont examiné les moyens de développer le domaine de l'aquaculture continentale et la possibilité de s'orienter vers de nouveaux modes d'élevage. La réunion a également permis de tracer des programmes pour la mise en place d'une feuille de route pour chaque secteur dans le but d'avoir une plus large perspective des modèles et les modalités d'exploitation de différentes ressources pour le développement de la production. Le renforcement de la coordination entre les deux secteurs afin que les investissements soient pertinents et bien ciblés, a également été abordé. M. Berraki a préconisé l'implication des organismes et établissements publics relevant du secteur dans ces activités à travers des investissements pouvant constituer des revenus supplémentaires et une solution pour l'amélioration de leur situation financière. Il a assuré que tous les efforts seront mobilisés pour accompagner ces investissements et garantir un suivi continu à travers la poursuite de la tenue des rencontres entre les cadres des deux secteurs, afin de bénéficier des avis des experts et d'examiner les défis auxquels pourraient faire face ces projets.

Des activités aquacoles au niveau de 26 barrages

Le secteur des Ressources en eau compte 81 barrages, d’une capacité globale de 8,274 milliards de m3 d’eau, et 65 petits barrages, d'une capacité de 4361,22 millions m3, ce qui représente une assiette importante aux activités d'aquaculture, a-t-il poursuivi. M. Ferroukhi a, pour sa part, mis en avant la volonté de son secteur de développer davantage le partenariat dans ce domaine, en s'orientant vers de nouveaux modes d'élevage dans les barrages. Il a souligné l'importance de la formation et de l'accompagnement technique des opérateurs du secteur, ainsi que du développement de ce mode de production qui peut être orienté à l'avenir vers l'exportation et les activités de transformation.

Les deux parties ont proposé l'élaboration d'études détaillées sur les barrages existant vu qu'ils sont différents en termes de type, de composition d'eau et de caractéristiques naturelles, outre la création d'une filière chargée de la gestion des investissements. Les deux ministres ont évoqué également les aspects juridiques pouvant constituer un obstacle à la concrétisation ou le retardement de plusieurs projets ainsi que l'élaboration d'un plan de travail pour lever ces obstacles. Selon les données présentées durant la réunion, les activités aquacoles continentales sont réparties sur 26 barrages et 35 opérateurs, dont 9 barrages (12 opérateurs) à l'Est du pays, 8 barrages (10 opérateurs) au centre et 9 autres (13 opérateurs) à l'Ouest, avec une production de 313,64 tonnes durant 2019. Le secteur œuvre à élargir l'aquaculture notamment dans les zones sahariennes, permettant la valorisation des ressources en eau disponibles, le développement des fermes aquacoles et l'exploitation des énergies renouvelables.

Salima Ettouahria