Alger : 50e vendredi de manifestation pacifique

Hier des citoyens, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes ont, de nouveau, inverti les principales artères d’Alger, la rue Didouche plus particulièrement. Les manifestants ont réclamé, une fois de plus, la libération des détenus en brandissant les portraits de certains d’entre eux, tout en réitérant leur attachement à l’unité nationale. Par ailleurs, les manifestants ont aussi tenu à rendre un vibrant hommage aux deux officiers de l’ANP, victime du crash d’avion survenu dans la région d’Oum El Bouaghi. Cet accident a eu lieu, rappelle-t-on, lundi dernier aux environs de 22h lors d’un vol d’entraînement nocturne. L’hommage rendu hier par les manifestants confirme la solidité des liens qui unissent les citoyens à l’Armée nationale populaire qui a dignement assumé ses engagements autant en matière de sécurisation des manifestations, de manière à ce que cette dynamique ne déborde pas de son cadre pacifique, qu’en termes de consécration des revendications du peuple. D’autre part, les manifestants ont exprimé leur solidarité jamais entamé avec la Palestine et son peuple en qualifiant «d’arnaque du siècle» le «plan de paix» de l’administration Trump. Cette démarche a fait l’objet d’un rejet de la part des «Hirakiste», qui ont brandi le drapeau palestinien.

A relever par ailleurs la mobilisation d’un dispositif de la DGSN dont les éléments ont fait preuve d’un professionnalisme de haute facture dans l’encadrement de la manifestation.

A Alger, le 50e vendredi de hirak s’est déroulé dans le calme sans qu’aucun incident ne soit signalé.

Karim Aoudia