Sit-in de protestation au siège de l’ambassade de l’état de Palestine : Dénonciation du «scandaleux deal du siècle»

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur de l’Etat de Palestine à Alger, S.E.M Amine Makboul, a déclaré que ce prétendu plan pour le règlement du conflit ne passera pas tant qu’il y a un peuple résistant en Palestine. «Nous refusons, comme un seul homme, ce scandaleux plan qui fait fi des droits légitimes de notre peuple. Les Palestiniens, les musulmans et l’ensemble des amis de notre cause refusent le scandale du siècle», a-t-il insisté avant d’ajouter que depuis la reconnaissance d’El Qods occupée comme capitale de l’entité sioniste par Trump le complot contre la Palestine a commencé à se dessiner.

S.E.M Makboul a mis à profit cette opportunité pour appeler la communauté internationale à faire face à ce complot car la cause palestinienne ne concerne pas que les Palestiniens mais l’ensemble des peuples épris de justice et de liberté. «Nous disons à l’administration américaine que ce complot tombera comme sont tombés l’ensemble des complots qui ont visé notre peuple. Ainsi, notre noble combat se poursuivra jusqu’à la libération de nos terres», a-t-il promis avant d’appeler la communauté internationale à prendre ses responsabilités.

Poursuivant ses propos, l’ambassadeur a affirmé que la situation est grave et exige l’unité de rang. Ainsi, S.E.M Amine Makboul a fait savoir que les Palestiniens attendent impatiemment la réunion d’urgence du conseil de la Ligue arabe pour prendre des mesures fermes quant au «deal du siècle».

«Le temps des communiqués est fini cela sera l’occasion de faire le tri. La cause palestinienne est sacrée et elle unie les peuples arabes», a-t-il ajouté avant d’affirmer qu’il faut être à la hauteur de ce défi.

Le diplomate a, par ailleurs, souligné que «les masques sont tombés en dévoilant que les Etats-Unis et l’entité sioniste ne veulent pas la paix. Pire, cette dernière veut maximiser son colonialisme en prenant le contrôle des terres palestiniennes et des autres terres arabes en l’occurrence celles situés au Liban, en Jordanie et au Golan occupé», a-t-il encore tonné devant une assistance nombreuse.

De son côté, le président de l’association Machaâl Echahid, Mohamed Abad, a pris la parole pour affirmer que la présentation par le président américain, Donald Trump, du «scandale du siècle» est une provocation inadmissible. Il a, dans ce contexte, salué la position de la diplomatie algérienne qui a, catégoriquement, rejeté ce plan. «La société civile algérienne soutient la position constante et honorable de notre diplomatie», a-t-il dit.

Lui emboîtant le pas, un représentant de l’association El irchad oual islah, Mohamed El Qadi, a affirmé «nous soutenons l’ensemble des révolutionnaires du monde qui luttent pour leur liberté et leur dignité». «Aujourd’hui, plus que jamais nous devons être vent debout avec la Palestine qui fait face à un complot d’une gravité sans précédent», a-t-il soutenu avant de féliciter la position immuable de la diplomatie algérienne qui soutient en toutes circonstances, la cause palestinienne.

Pour sa part, l’ancien ministre, Abdelaziz Rahabi, a indiqué que la cause palestinienne ne doit pas être reléguée au second plan. A cet effet, l’ancien ministre a rappelé que «rien n’est définitif» et que «les Palestiniens et leur noble cause peuvent changer la donne par la résistance». Sur un autre registre, il signalera le fait que «les sociétés civiles peuvent jouer un rôle en faisant pression sur la décision des politiques notamment en Occident», et de conclure en affirmant que «les Palestiniens finiront par vaincre, car les peuples demeurent, tandis que la politique peut changer».

Pour sa part, le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali, a fustigé certaines grandes puissances qui complotent contre la Palestine. Il a ajouté que «l’entité sioniste applique la politique de l’insécurité permanente pour les autres et celle de la terre brûlée». M. Sofiane Djilali mettra en évidence, enfin, le fait que le soutien de l’Algérie au peuple palestinien, est «absolu et inconditionnel».

Sami Kaïdi