Prix de l’excellence arabe de la performance culturelle : L’Algérie lauréate

Cette distinction intervient en guise de «reconnaissance de ses efforts continus pour la réalisation du développement culturel et de son soutien constant à l'action culturelle arabe commune».

La cérémonie de remise du prix s'est déroulée au siège de la Ligue arabe, à l'occasion de la tenue de la 5e Conférence arabe de la culture et de la création, organisée par le département «Culture et dialogue de civilisations», relevant de la Ligue des Etats arabes, en collaboration avec le Centre arabe de la culture et de l’information (Caci).

La cérémonie a été rehaussée par la présence de personnalités diplomatiques de haut niveau et d'hommes de culture, dont le président du Caci, Abdellah Kherchami, de la secrétaire générale adjointe à la Ligue arabe, Haïfa Abou Ghazala, et de l'ancien SG de la Ligue arabe, Amr Moussa.

Créé au Caire, en 2004, le Caci œuvre «à l'appui de l'action culturelle et civilisationnelle arabe».

Il est lié, depuis 2006, à la Ligue arabe par un accord de coopération et compte des bureaux dans plusieurs pays arabes.