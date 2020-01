Santé : Plan d’urgence pour la relance du secteur

Le ministère de la Santé a adopté un plan d'urgence visant à relancer et à développer le secteur dans le but de concrétiser des résultats «qui seront tangibles pour le citoyen», a indiqué un communiqué du ministère.

La même source indique que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a rencontré, jeudi dernier, des cadres des wilayas de l'Ouest et ce, dans le cadre d'une série de rencontres qu'il mène avec les directeurs de Santé et de la Population (DSP) et des Etablissements hospitalo-universitaires (EPH), en vue de «concrétiser les objectifs du programme du président de la République après le diagnostic qu'il a effectué concernant la situation du secteur de la Santé».

M. Benbouzid avait rencontré, la semaine écoulée, les responsables du secteur des wilayas du Centre, a rappelé la même source, relevant qu'il a été procédé, dans le cadre de la relance du secteur, à l'adoption d'un plan d'urgence visant à réaliser des résultats qui seront tangibles pour le citoyen. Ce plan d'urgence, ajoute le communiqué, repose sur «l'amélioration de la prise en charge des patients au niveau des urgences médico-chirurgicales, la réunion des conditions d'hygiène, de bon accueil et d'orientation, et la réhabilitation des structures de santé de proximité afin de réduire la pression sur les établissements hospitalo-universitaires, en sus de l'amélioration de prise en charge de la femme enceinte en trouvant des solutions à la surcharge des services de gynécologie obstétrique». Le plan prévoit en outre «l'amélioration des conditions de transfert des malades, et ce à travers l'application stricte de l'instruction sur les conditions de transfert des malades et l'intensification des opérations d'inspection au niveau des services hospitaliers, avec la nécessité d'améliorer les conditions de travail des équipes médicales et paramédicales pour leur permettre de mener à bien leurs missions». A cette occasion, le ministre a instruit les responsables à «la nécessité de prendre toutes les mesures et initiatives nécessaires à l'amélioration de l'accès par les citoyens aux services sanitaires de qualité, et d'associer la société civile et les représentants des malades et des partenaires sociaux».