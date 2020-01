Épidémie Coronavirus : Rapatriement des ressortissants algériens de Wuhan

Après l’alerte donnée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a donné, la semaine dernière, des instructions pour le rapatriement et la prise en charge des Algériens établies dans la ville chinoise de Wuhan, région où est apparu le coronavirus. A cet effet, la compagnie Air Algérie a affrété un avion spécial pour l’occasion. Celui-ci transporte également une équipe médicale dotée d’un équipement médicalisé, conformément aux instructions du président de la République. Ainsi, toutes les mesures nécessaires au rapatriement immédiat des 36 membres de la communauté nationale établis à Wuhan, en majorité des étudiants, ont été prises. Par ailleurs, et au cours de la journée du jeudi, le ministre de la Santé s'est rendu à l’hôpital El-Hadi Flici (El Kettar) spécialisé dans les maladies infectieuses. L’hôpital El-Hadi Flici accueillera les 36 Algériens rapatriés de Wuhan qui seront placés en quarantaine. Depuis le lancement par le ministère du dispositif de contrôle, toutes les conditions matérielles et humaines ont été prises pour accueillir les étudiants rapatriés de Chine, a fait savoir le directeur de l'EHS El Kettar, M. Bouyoucef. «Actuellement, aucun cas de contamination de l’épidémie n’a été signalé en Algérie», dira-t-il. Dans ce cadre, M. Benbouzid a instruit les responsables de l'hôpital ainsi que le staff médical d'assurer le suivi et le bien-être des Algériens rapatriés et de ne pas les priver des visites familiales. Il s'agit également de prendre les précautions nécessaires pour éviter la contagion au cas où ces derniers seraient porteurs du virus. Le ministre a précisé que toute personne suspectée d'infection par le coronavirus sera évacuée en urgence vers l'EHS El-Kettar à Alger. Le ministre de la Santé, M. Abderrahmane Benbouzid, a également inspecté le dispositif de contrôle épidémiologique au niveau de l'aéroport international Houari-Boumediène. Le dispositif de contrôle mis en place au niveau de l'aéroport international Houari-Boumediène, concerne le contrôle des passagers de dix vols par jour, notamment en provenance de Dubaï, d'Istanbul, de Doha, du Caire et de Pékin, sont soumis a des caméras thermiques, selon les explications fournies au ministre par le responsable du service de contrôle sanitaire aux frontières, Amirouche Harhad. De son côté, Dr. Tayeb Adjerid a ajouté que les voyageurs, notamment ceux en provenance de Chine, sont soumis à un contrôle médical avant leur embarquement pour rejoindre Alger où ils sont également soumis à un contrôle effectué par les services algériens pour s'assurer qu'aucun cas suspect ne figure parmi eux. Il faut signaler, que le bilan en Chine de l'épidémie du coronavirus, s'est alourdi de 1.500 cas supplémentaires de contamination, ce qui porte le nombre total à 5.974 personnes touchées. Selon les spécialistes, cités par l’APS la période d'incubation du virus, c'est-à-dire l'intervalle entre l'infection et l'apparition des symptômes, peut atteindre environ 14 jours. Plusieurs sites d’information ont rapporté que «des données ont été transmises par la Chine aux scientifiques russes, afin de développer des tests express visant à détecter la présence du nouveau coronavirus qui a déjà touché plus de 6.000 personnes à travers le monde».

Tahar Kaïdi