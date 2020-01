15e congrès de Rhumatologie : Établir un registre national reflétant la prévalence de la maladie

La Société algérienne de rhumatologie (SAR) a procédé, jeudi dernier, à l’ouverture officielle des travaux du 15e congrès de Rhumatologie qui se déroulent à l’hôtel El-Aurassi d’Alger. D’importantes recommandations concernant la prise en charge de cette pathologie douloureuse devraient sanctionner cette manifestation. La rencontre a rassemblé, autour de tables rondes et autres conférences, de nombreux spécialistes et experts venus de plusieurs pays, tels que le Liban, la Tunisie, la Jordanie, le Maroc, le Canada, la Suisse, la France, l’Espagne, l’Italie et le Sénégal. S’exprimant lors de l’ouverture des travaux, le Pr El Hadj, directeur général des services de santé du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur El Hadj Mohamed a indiqué que «les maladies rhumatismales constituent un problème de santé publique de par leur fréquence et par la multitude d’organe qu’elles touchent». Après avoir mis en évidence que «ces maladies provoquent de douloureuses souffrances chez de nombreux patients», il a souligné que «l’augmentation de la prévalence de ces pathologies trouve sa source dans le changement des habitudes alimentaires, le surpoids, le stress ainsi que la détérioration de l’environnement».

Le Pr El Hadj a mis à profit cette opportunité pour soutenir que cette rencontre est l’occasion de faire le point pour améliorer la prise en charge de ces malades via la recherche et le développement. De son côté, le président de la Société algérienne de rhumatologie, le Pr Hachemi Djoudi, a expliqué que le but de la rencontre est la mise à niveau des dernières données propres à la rhumatologie afin d’adapter la thérapeutique à la population algérienne. Le président de la SAR a aussi mis l’accent sur l’impérieuse nécessité d’identifier rigoureusement les profils des rhumatisants, ce qui permettra d’établir un registre national. «Nombre de maladies inflammatoires chroniques sont totalement différentes les unes des autres», dira-t-il, relevant que «les poli-arthrites rhumatoïdes, les spondylarthrites et l’arthrose en sont les plus dominantes». Il notera qu’il existe des formes de rhumatismes inflammatoires chez l’enfant qui sont toutefois beaucoup moins fréquents que chez l’adulte. Pour rappel, la société algérienne de rhumatologie (SAR) est une des premières sociétés savantes agréées en Algérie, elle regroupe des rhumatologues des quatre coins du pays, tous modes d'exercice confondus.

Sami Kaïdi