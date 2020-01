Promotion du rôle de la Sage-femme : un syndicat nouveau-né

Paraphée par M. Djamel-Eddine Abdelghani Dridi, directeur général de l’INT et Mme Akila Guerrouche, présidente du syndicat, cette convention vise à renforcer les compétences des membres du SNASFA.SP en manière de réglementation et des dispositions régissant l’action syndicale. Dans son allocution, M. Dridi, a relevé l’importance de cette formation, soulignant le rôle de l’institut qu’il dirige et qui assure l’accompagnement des travailleurs, précisant que la formation sera axée sur la réglementation qui régit l’action syndicale. «C’est une exigence pour pouvoir défendre les droits des travailleurs dans le respect de la loi», a précisé le responsable. De son côté, Mme Guerrouche, également, présidente de l’Union nationale des sages-femmes a fait savoir que «la signature de la convention coïncide avec la tenue du premier congrès du Syndicat qui réunit des représentantes de plusieurs wilayas, des deux secteurs public et privé». La rencontre, dira Mme Guerrouche, sera mise à profit pour discuter de l’état des lieux et de la situation, l’exercice de la profession et d’évoquer le rôle du syndicat auto-consommé des sages-femmes qui a obtenu son agrément en 2019. L’intervenante a, dans ce contexte, rappelé le rôle du syndicat qui exerce depuis 8 mois pour défendre davantage les intérêts de cette catégorie de travailleuses qui sont confrontés à de multiples problèmes dans l’exercice de leur noble mission. «Nous en tant que syndicat, nous nous engageons dans un partenariat égal en faveur des droits de la femme en générale et de la sage-femme en particulier et de soutenir l’ensemble des actions entreprises en leurs faveurs», a-t-elle souligné. Poursuivant ses propos, Mme Guerrouche a relevé la nécessité de se pencher sur cette catégorie de femme travailleuse qui, selon ses termes, «grâce à elle nous pouvons améliorer nos indicateurs de développement durable qui feront l’objet d’une évaluation à l’horizon 2030». «Ces sages-femmes qui jouent un rôle essentiel dans la prestation de soins de qualité aux femmes et aux nouveau-nés, sont au cœur des programmes et de la décision de l’ONU qui a fait de 2020, l’année de la sage-femme», a expliqué la président de l’Union des sages-femmes, ajoutant que «cette reconnaissance nous pousse à réagir pour améliorer leurs conditions socioprofessionnelles». Pour Mme Guerrouche, «il est nécessaire de trouver des solutions aux problèmes que connaissent les sages-femmes dans l’exercice de leur métier et de prendre les mesures susceptibles d’améliorer leurs conditions pour optimiser la prise en charge des parturientes». La représentante des sages-femmes a, dans ce contexte, évoqué la problématique relative au programme de formation de ce personnel de santé en vue de nouveaux besoins du système national de santé. Saisissant l’occasion, elle a réitéré la disponibilité pleine et entière des sages-femmes pour contribuer à la réussite de l’ensemble des programmes liés à ses compétences professionnelles. «Nous volons juste que le rôle des sage-femmes soit reconnu, promu et respecté», a tenu à préciser à la fin la représente des sages-femmes. Présente au cours de cette rencontre, Mme Hadja Kaddous, chargée d’études et synthés au cabinet du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a indiqué que sa présence, aujourd’hui, parmi les sages-femmes, «c’est pour s’informer sur leurs préoccupations pour les transmettre à la tutelle en vue de les examiner et de les prendre en charge». «Nous avons une relation continue avec les sages-femmes, du fait que la sécurité sociale prend en charge les femmes enceintes», a expliqué Mme Kaddous, précisant que le ministère du Travail est chargé de suivre les organisations syndicales, des employeurs et des travailleurs ainsi que de leurs conditions socioprofessionnelles.» Ce suivi se traduit en matière de loi sur le respect des mandats et du statut, ainsi que le renouvellement des syndicats, d’une part et les revendications professionnelles des syndicats, d’autre part», a-t-elle noté.

Kamélia Hadjib