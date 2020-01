Algérie - Ukraine et Brésil : Renforcement de la coopération économique

Les entretiens tenus au siège du ministère en présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, ont permis de procéder à un échange de vues sur les voies et moyens à même de renforcer et de développer les partenariats économiques bilatéraux, d’autant que l’Algérie est un partenaire économique important disposant de tous les atouts nécessaires à l’établissement d’une coopération économique de haut niveau avec l’Ukraine et le Brésil, a précisé le communiqué.

Le parties ont fait part de leur disposition à échanger les expériences et expertises, à travers l’intensification des visites, ainsi que le renforcement de la coordination et de la consultation entre les opérateurs économiques algériens, ukrainiens et brésiliens, afin de prospecter les opportunités d’investissement, a ajouté la même source.

Rappelant le faible volume des échanges commerciaux avec l’Ukraine, M. Rezig a proposé l’organisation d’une exposition dans ce pays afin de faire connaître le produit algérien dans les marchés de l’Europe de l’Est.

Les entretiens ont également permis de relever la nécessité de hisser et de diversifier les domaines de coopération, notamment suite à la suppression par l’Algérie de la règle 51/49 dans les secteurs non stratégiques et son adhésion à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Pour sa part, l’ambassadeur ukrainien a exprimé son souhait de signer de nouveaux accords avec l’Algérie et à organiser un forum d’affaires pour définir les domaines d’intérêt commun pour les sociétés et entreprises commerciales des deux pays, outre la mise en place d’une Commission gouvernementale pour la coopération économique et commerciale, à travers la signature d’une convention spéciale.

De son côté, l’ambassadeur du Brésil a exprimé la pleine disposition du son pays à consolider la coopération bilatérale et à approuver toutes les initiatives à même de la consolider.