Algérie - Libye : Promotion des échanges commerciaux

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, et le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Sebha, Mansour Abdelkader Mohamed Dessertit, ont passé en revue les voies et moyens de promotion des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Libye, indique un communiqué du ministère.

PUBLIE LE : 01-02-2020 | 0:00