Nouvelles de mascara

En se rendant au marché pour faire leurs emplettes quotidiennes, les ménages ont remarqué, avec bonheur, que les prix affichés chez les bouchers ont sensiblement baissé pour le poulet de chair.

les ménages ont été tout simplement et agréablement surpris par cette bonne nouvelle qui fait chaud au cœur et au... porte- monnaie, surtout en ces jours de froid glacial qui sévit dans la région de Beni Chougrane. En nous rendant aux marchés couverts de Tighennif, sig, Mohammadia, Mascra et Ghriss lors de la couverture du ministre du commerce dans la wilaya, l’on a constaté effectivement que les prix du poulet de chair a sensiblement baissé passant de 340 DA le kg en seulement quelques jours à 200 et 220 DA le kg et l’on explique cette baisse des prix par les facteurs de l’offre et de la demande et de l’abondance du produit chez les aviculteurs qui ont bénéficié des mesures incitatives des pouvoirs publics, d’exonération des taxes mais aussi par la multiplication des éleveurs des filières avicoles dans la région, à la grande joie des consommateurs qui se rabattent sur la viande blanche vu les prix des viandes rouges (ovines et bovines) jugés exorbitants et inaccessibles.

Certains fellahs nous disent que le prix du poulet vivant vendu sur les lieux d’élevage coûte beaucoup moins cher pour les commerçants de gros, ils le payent, selon certaines indiscrétions, entre 140 et 160 DA le kg. toutefois, le poulet vidé est cédé à 280 DA le kg aux consommateurs dans certaines localités de la wilaya de Mascara en dépit de la chute du prix du poulet constaté ces derniers jours dans la cité de l’Emir. Le poulet rôti qui «culminait» à un prix de 750 DA le kg est descendu au seuil de 500 DA la pièce, et ce, quel que soit son poids. «pourvu que cela dure, nous dit une ménagère, et que cela ne soit pas conjoncturel, car nous étions habitués à de telles pratiques commerciales qui ne font pas long feu».

Les producteurs avicoles nous assurent, de leur côté, que compte tenu de l’importance des grandes quantités de viande blanche mises sur la marché, les prix risquent de fléchir un peu plus. profitant de cette aubaine, certains consommateurs et ménages avertis achètent en grandes quantités et stockent dans des congélateurs, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. des propos sages d’un homme aguerri et expérimenté en matière des bonnes occasions.

Le boucher du coin nous assure que le poulet de chair vidé et conditionné par ses soins se vend en grandes quantités ces derniers jours et tout le monde en profite avant un quelconque retournement de situation, mais il trouve que cela ne le dérange outre mesure et ce qui l’intéresse au premier lieu c’est le bonheur du client... pas plus.

Ce dernier nous a révélé qu’il a vu son cahier de commande de poulet de chair tripler et ses ventes ont nettement augmenté, mais une chose est sûre... chacun y trouve son compte.