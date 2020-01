Situation économique : Des entreprises en difficultés

La crise économique qui affecte l’Algérie avec toutes ses conséquences sur les capacités financières du pays commencent à peser sérieusement sur l’entreprise, qu’elle soit publique ou privée. En effet, les suites inévitables de la chute des revenus pétroliers ont fini par affecter les entreprises notamment celles dont l’activité est liée à l’importation d’intrants et autres matières premières et équipements indispensable à la production. La baisse de la commande publique est l’autre donne à prendre en compte dans cet état de fait qui préoccupe au premier plan aujourd’hui les dirigeants d’entreprises. Les cas du groupe privé Condor Electronics» implanté dans la zone industrielle de Bordj Bou-Arréridj et de l’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou sont révélateurs de cette menace qui fait craindre le pire. Deux grandes entreprises qui, face à des contraintes financières ont dû recourir à des mesures d’urgence en mettant des salariés en chômage technique en attendant des jours meilleurs. Une situation que vivent d’autres entreprises des secteurs du BTPH qui a déjà «libéré» des milliers d’emplois, ou encore le segment de l’automobile directement dépendant des importations de pièces en SKD/CKD. En effet, pas moins de 40% des salariés de l’entreprise «Condor Electronics» seront réduits au chômage technique «prochainement», selon l’administration du groupe. L’ENIEM de Tizi-Ouzou, dont les problèmes de financement et d’approvisionnement en matières premières ne datent pas d’aujourd’hui, s’est vue dans l’obligation d’opter pour un arrêt technique de ses activités à compter du 2 février. «Toutes les démarches effectuées par l’entreprise auprès de la Banque extérieur d’Algérie (BEA) et de la tutelle pour débloquer la situation financière de l’entreprise afin d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’activité production, demeurent à ce jour sans suite, et ce, malgré le plan de charges ambitieux présenté par l’entreprise», devaient expliquer les responsables de la société. Le Think-Tank, CARE, le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise a déjà marqué le pas en lançant un plaidoyer pour la sauvegarde des entreprises. «Les entrepreneurs et les investisseurs n’ont cessé de multiplier les alertes et les mises en garde devant la dégradation du climat des affaires, mis à mal par une gestion bureaucratique et irrationnelle de l’économie. Ces coups de boutoirs répétés placent aujourd’hui l’entreprise dans une situation gravissime, à telle enseigne qu’il s’agit pour elles désormais d’une question de survie», relèvent les experts de CARE. Aussi, «la baisse de la commande publique, principale moteur de l’économie, exacerbe les contraintes pesant sur les entreprises productrices de biens et de services, les plus petites d’entre-elles en particulier». Une situation qui s’est traduite par «la baisse drastique du plan de charges, une crise de trésorerie, aggravée par les retards de règlement de l’Etat et de ses démembrements, la difficulté accrue à accéder aux crédits bancaires, les difficultés accrues à honorer les échéances, fiscales, parafiscales, et bancaires, la difficulté à régler les salaires des employés, et la difficulté à régler les fournisseurs». Le collectif de CARE souligne, par conséquent, la nécessité pour le nouveau gouvernement «d’agir au plus vite afin de limiter l’effet destructeur de la crise sur le tissu productif national et redresser la situation de manière durable». Dans cette optique, le cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE) et le Centre des Jeunes Dirigeants algériens (CJD) ont entrepris l’élaboration d’un «Plaidoyer pour la sauvegarde des entreprises» qui comportera une série de recommandations de mesures d’urgence de sauvegarde du tissu économique algérien. Le plaidoyer sera prochainement soumis aux pouvoirs publics. L’Etat qui a mis en place un dispositif de sauvegarde de l’outil de production nationale avec comme objectif la prise en charge de «l’ensemble de ces situations» est interpellé aujourd’hui pour assister les entreprises en difficulté d’autant plus qu’il s’agit de milliers d’emplois qui sont actuellement «en sursis» en attendant ce que révèlera l’avenir de ces entreprises.

D. Akila