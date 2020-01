Salon de la Microentreprise à Sétif : Valoriser les potentialités des jeunes

A l’issue de rencontre des jeunes et moins jeunes ont reçu 589 chèques destinés à l’achat de matières premières pour les détenteurs de microentreprises et des décisions de création de 53 nouveaux projets, ainsi que du matériel pour 91 femmes au foyer. Au cours de cette cérémonie qui s’est tenue à la maison de la culture Houari-Boumediène en présence du wali Mohamed Belkateb, du président de l’APW et des autorités locales, 10 locaux de l’OPGI destinés également à accueillir des microentreprises ont été également remis à des jeunes de la commune montagneuse de Djemila, au moment où plus de 20 jeunes exposants bénéficiaires de projets occupaient les espaces de la maison de la culture et mettaient en exergue de multiples potentialités. En parcourant les différents stands des microentreprises, le wali qui s’entretiendra longuement avec les jeunes et les encouragera à aller de l’avant ne manquera pas de rappeler l’intérêt du président de la République pour ces start-up et leur impact dans la redynamisation de l’économie. Il se tournera vers les responsables des secteurs du tourisme, de l’artisanat et de la culture et soulignera la nécessité de créer des espaces permanents pour ces jeunes, loin du conjoncturel et toujours dans une dynamique qui contribue à booster l’économie locale et fixer les populations dans toutes les zones d’une wilaya «continent» aux nombreuses potentialités. Dans ce sens, il prendra sur place la décision d’affecter tous les locaux inutilisés de certains marchés à ces jeunes et de veiller à en faire des espaces permanents de commercialisation du produit artisanal notamment. En visitant l’espace de la femme rurale, le wali appellera à en finir avec certaines activités saturées et à se tourner vers la diversification, instruisant les responsables concernés à aller vers les zones rurales pour aider les femmes au foyer et développer les produits du terroir.

F. Zoghbi