intelligence économique : Les répercussions sur la souveraineté

A cette occasion, l’experte, Celia Ayoub, a mis en exergue la «nécessité» de la «connaissance» et l’information «fiable» dans le marché économique, précisant que les pays développés, à l’instar de l’Allemagne, de la France, et des Etats-Unis ne cessent d’améliorer le système d’information pour recueillir des informations sur n’importe quel marché économique dans le monde. Elle soutient dans son analyse que «l’intelligence économique n’est qu’un outil d’aide à la solution, qui permet d’agir sur le paradigme de pensée». La conférencière a considéré que l’objectif de l’Intelligence économique «aide à diminuer le risque de l’investissement, même d’anticiper le résultat de la vente de la production avant sa production et sa place dans le marché». La spécialiste a tenu à préciser que l’intelligence économique se bâtie sur la «démocratisation de la communication entre les administrateurs», précisant que «la politique autoritaire et la corruption, entre autres, influencent négativement sur l’intelligence économique».

Ne pas laisser les confidentialités entre les mains de l’étranger

Après avoir considéré que la mise en place d’une telle approche «aidera l’Algérie à mieux anticiper et à mieux protéger son économie vis-à-vis de la concurrence internationale». L’adoption d’une stratégie d’intelligence économique, pourrait encourager le «patriotisme économique» et renforcer la «souveraineté nationale» sur la protection des données. Mme Ayoub a mis en exergue les avantages de l’intelligence économique comme outil d’aide aux entreprises qui cherchent à renforcer leur présence sur le marché intérieur et à l’extérieur du pays, appelant les autorités publiques à créer des «structures centralisées d’intelligence économique à tous les niveaux de la société.» Promouvoir la diplomatie économique et la négociation de partenariats, tout en incluant le transfert technologique, ont été ainsi suggérées comme des outils «indispensables» dans le cadre de cette démarche qui sera pilotée par une structure nationale de veille et de diffusion d’informations fiables et stratégiques.

Par ailleurs, d’autres intervenants ont appelé les autorités à se doter d’une loi-cadre permettant de sécuriser la confidentialité des informations économiques, pour «qu’elles ne soient pas exploitées par les étrangers».

Hichem H.