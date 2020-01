Développement des start-up : Nécessité d’une base numérique

Ces entités, a affirmé jeudi dernier Djawad Allal, vice- président du FCE chargé de la commission digitale, peuvent constituer un «véritable levier de croissance économique en Algérie», relevant tout de même la nécessaire mise en place d’une stratégie cohérente pour asseoir une véritable assise du développement de ces entreprises. Il estime que le développement des start-up impose préalablement de redéfinir les objectifs assignés à cette stratégie du gouvernement, proposant de “définir ce que nous voulons entendre par l’innovation, éclaircir les objectifs de croissance et enfin identifier les mécanismes de financement de ces entreprises”. Au registre des difficultés énumérées par l’invité de la Chaîne III, figure le retard préoccupant dans le domaine du développement numérique. «Sans une base numérique installée dans le pays, explique le même responsable, la croissance des start-up en général pourrait trouver quelques difficultés». Cette catégorie constitue un moteur de l’économie nationale, devant désormais intégrer les nouvelles technologies et la numérisation, afin de pouvoir devenir compétitive à l’échelle mondiale. Pour mieux la développer, l’Etat a engagé une série de mesures dans le cadre de la loi de finances 2020. Elles consistent en des exonérations fiscales et l’institution d’un fonds pour le développement d’un écosystème favorable pour la promotion de ces jeunes entreprises. Outre la coordination des efforts de tous les secteurs concernés, dont celui du Travail et de la Sécurité sociale, et de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, en vue d’assurer l’intégration de ces star-up. Côté jeunes diplômés, d’autres propositions sont faites. Il est question de création d’un fonds destiné à investir des fonds propres et de réserver une partie de la commande publique aux petites entreprises du secteur du digital, car les entreprises et administrations publiques algériennes vont être confrontées à de forts besoins de nouvelles technologies pour moderniser leurs services et améliorer leur fonctionnement. Notons que les travaux de la Conférence internationale sur l’appui des start-up dans les domaines du service public, ont été sanctionnés par une série de recommandations s’articulant essentiellement autour de la mise en place d’un cadre réglementaire définissant les statuts des start-up et d’un écosystème propre à ces entreprises composé de l’ensemble des acteurs et des intervenants. Issues des 5 ateliers de cette Conférence, ces recommandations reposent sur 4 axes ayant trait au système, à la coordination entre les différents acteurs, au financement, au plan de charges en faveur des start-up, à la formation ainsi qu’à la coopération internationale et à l’échange. Ces recommandations ont souligné la nécessité de faciliter aux start-up l’accès à la commande publique à travers l’adaptation du cahier des charges en y introduisant une clause faisant obligation de recourir à la sous-traitance avec ces start-up, tout en incitant les opérateurs publics et privés à recourir aux solutions innovantes créées par ces entreprises. En outre, les secteurs ministériels et les entreprises économiques ont été appelés à promouvoir le partenariat avec les start-up et les jeunes porteurs de projets innovants et de prendre des mesures incitatives à caractère fiscal pour que les opérateurs public et privé recourent aux solutions innovantes proposées par les start-up.

Fouad Irnatene