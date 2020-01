Loi de finances pour 2020 : journées d’information à Béjaïa et à Tissemsilt

La Chambre de commerce et d’industrie de la Soummam (CCIS) de Béjaïa a organisé, jeudi à l’hôtel Club Alloui de Tichy, une journée d’information sur les nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2020 et leur impact sur l’entreprise et les fonctions libérales. Cette journée a été animée par des hauts responsables du ministère des Finances, de la Direction générale des impôts, des douanes et l’Association des banques et des établissements financiers. Une rencontre bénéfique pour les opérateurs adhérents de la chambre et les entreprises de l’industrie et du commerce, et qui a permis de débattre des nouvelles dispositions qui seront mises en œuvre par une meilleure connaissance des textes, leur vulgarisation, mais surtout leur application, à travers les recommandations et résolutions arrêtées, lors de cette rencontre.

… et à Tissemsilt

Les participants à une journée d’information sur la loi de finances pour 2020, organisée jeudi à Tissemsilt, ont mis en exergue les nouvelles dispositions fiscales contenues dans cette loi en soutien aux start-up. Dans son intervention, l’enseignant à l’université de Tissemsilt, Mohamed Bousmaha, a expliqué que la loi de finances 2020 a adopté de nouvelles mesures sous forme d’incitations fiscales au profit des start-up, notamment celles qui activent dans le domaine de l’innovation et des nouvelles technologies, à travers des exonérations fiscales sur les bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dans le but d’assurer leur pérennité et, partant, réaliser un développement économique durable en Algérie à moyen terme. Pour sa part, le Pr Guendouz Bendouda, de la même université, a souligné que la loi de finances 2020 a adopté des dispositions importantes en matière d’incitation fiscale au profit des start-up et des entreprises innovantes, englobant des exonérations fiscales et douanières pendant la phase d’exploitation, mettant en exergue la facilitation d’accès au foncier notamment dans le cadre de l’extension des projets d’investissement.