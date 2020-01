Conjoncture : Moraliser l’activité commerciale

L’organisation du commerce relève de toute une stratégie qui repose sur la traçabilité de la chaîne, la régulation des activités liées au secteur, un contrôle et un suivi efficients des transactions, et une organisation du marché. Or, les efforts déployés par l’État tout au long de ces dernières années, pour mettre un terme à l’anarchie qui prévaut à ce niveau, n’ont pu opérer la normalisation au plan du fonctionnement d’un secteur aussi vital. Une situation compliquée par l’inexistence d’un système d’approvisionnement et de distribution suffisamment structuré, d’où les irrégularités dans les disponibilités de certains produits de première nécessité, dont le lait. Une faille qui sert les intérêts des intermédiaires et autres intervenants dans les circuits informels, et qui alimentent et encouragent les pratiques spéculatives sur les prix. Hormis ce désordre au niveau du marché, au plan organisationnel, la faiblesse en matière d’infrastructures dédiées aux activités commerciales, notamment les marchés de proximité, est mise en évidence comme étant l’une des raisons premières de la spéculation qui caractérise les prix. Aussi, le constat met en avant le manque de transparence et de loyauté dans les pratiques commerciales, ainsi que la persistance d’autres formes de fraude, en dépit des mesures coercitives en vigueur. Par conséquent, l’organisation du secteur qui s’étendra à tous ses segments, telle que préconisée par le nouveau ministre du Commerce, reste tributaire d’une démarche multisectorielle et concertée dans cet objectif qui consiste, en définitive, à réhabiliter et à moraliser l’acte de commercer par l’imposition de la pleine applicabilité des lois.

En toute évidence, l’intérêt ira en priorité au renforcement des capacités et instruments de contrôle et de suivi des activités commerciales, en tant qu’outil de régulation du marché, dans le souci de consolider les moyens d’intervention. Une priorité qui s’explique par le fait que la faiblesse du contrôle constitue l’une des contraintes majeures dans la gestion des activités du secteur et qui entrave, par conséquent, les missions des agents du secteur, d’où les difficultés à imposer le respect des lois et textes réglementaires. Une défaillance qui pèse par toute son influence et par ses effets sur l’organisation et le fonctionnement du marché. La récente offensive du ministre en charge du secteur à l’endroit de ce qu’il a ouvertement désigné par la «mafia du commerce» renseigne sur la complexité de la mission, mais aussi de cette détermination à mettre un terme à cet état de fait qui n’a que trop duré, au détriment de l’économie nationale et du consommateur.

D. Akila