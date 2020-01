Sidi Bel-Abbès : 16 opérations d’export en 2019

L’inspection des divisions des Douanes de Sidi Bel-Abbès a recensé 16 opérations d’export de produits de Sidi Bel-Abbès vers la Mauritanie en 2019, a-t-on appris jeudi de son responsable, Hamid Hellal. En marge de la clôture de portes ouvertes sur les services des douanes, M. Hellal a indiqué que la valeur des opérations d’export a dépassé 80 millions DA, soulignant que 2019 a été particulière en matière d’export, avec un volume non enregistré depuis dix années. Les marchandises destinées à l’exportation sont les légumes, dont la pomme de terre et les oignons, et des appareils électroménagers, a-t-il fait savoir, saluant les efforts déployés par les agents des douanes pour promouvoir et améliorer les exportations hors hydrocarbures, à travers l’intensification des actions de sensibilisation et des visites aux opérateurs économiques au niveau de la région, en plus de conférences animées à la chambre d’industrie et de commerce. Par ailleurs, l’inspection des divisions des douanes de Sidi Bel-Abbès a relevé, au cours de la même période, 70 infractions, dont 47 liées à la contrebande et d’autres au change, a indiqué le même responsable. Il a ajouté que la valeur des saisies résultant d’infractions de la contrebande est estimée à plus de 111 millions DA. La valeur des moyens de transport saisis s’élève à plus de 25 millions DA et des amendes à plus de 763 millions DA. Concernant l’amélioration des conditions de travail dans le secteur douanier, il a révélé que, dans le cadre d’une prise en charge optimale des douaniers, il est prévu la réception prochainement d’un centre médico-social équipé de matériel de pointe qui permettra le renforcement de la prise en charge sanitaire les personnels des douanes et leurs proches. d’une campagne de don de sang et d’une autre de reboisement avec la participation d’agents de protection civile.