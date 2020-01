Bilan d’activités de la Gendarmerie nationale de Béjaïa : Plus de prévention que de répression

Lors d’un point de presse organisé au siège du groupement de la Gendarmerie nationale de Béjaïa, le commandant du groupement, le lieutenant-colonel Rédha Ababsia, a indiqué que les portes du groupement leur sont ouvertes pour s’assurer de la véracité des informations qu’ils souhaitent publier. Il a mis en exergue le travail efficace accompli par les brigades par une présence continue sur le terrain qui a effectivement porté ses fruits. L'analyse exhaustive des statistiques présentées montre qu'en matière de délits contre les biens et les personnes, l'année 2019 a connu une baisse de 18% et pour les vols de 45,57%, comparativement à l'année 2018. De même pour les affaires de trafic et de falsification de documents officiels, avec une baisse de 87,5%, comparativement à l’année 2018. Pour ce qui est des affaires de stupéfiants, on note 37 affaires traitées impliquant 52 personnes, dont 20 ont été incarcérées et 32 libérées ou sous contrôle judiciaire, avec la saisie de 74 kg de kif traité, 2389 comprimés de psychotropes et 524 plants de haschich. Par ailleurs, les gendarmes ont saisi 192.632 bouteilles d’alcool de différentes marques et procédé à l’arrestation de 17 personnes pour commercialisation illégale. On note également la saisie de 177.39 quintaux de produits de tabacs et 1.224 cartouches de cigarettes. Les gendarmes de la police technique et scientifique du groupement ont traité des affaires liées surtout aux personnes et véhicules recherchés, grâce à l’utilisation des moyens de détection sophistiqués «AKALS», avec des résultats satisfaisants. D’autre part, le groupement a effectué 527 opérations de prévention routière, 78 interventions en milieu scolaire et 85 interventions à la radio locale. Il a été enregistré une baisse sensible de 35,71%, comparativement à l’année précédente. En 2019, 189 accidents de la circulation ont été enregistrés, causant la mort de 53 personnes, alors qu’en 2018, il été enregistré 294 accidents. On note également une baisse sensible des retraits de permis, soit 24.286 retraits, contre 36.098 en 2018. Le conférencier souligne que les efforts des éléments sont axés sur le côté préventif plutôt que répressif, néanmoins les principales causes d’accident sont dues au facteur humain, conducteurs et piétons, avec un taux de 96,82%. Le numéro vert «1055» de la gendarmerie de Béjaïa a permis d’effectuer 1.092 interventions, avec une moyenne de 3 interventions par jour à travers 64.010 appels. Il convient de signaler que la couverture sécuritaire de la gendarmerie à travers la wilaya de Béjaïa est de 53,84%, avec des unités installées dans 28 communes sur les 52 de la wilaya. Plusieurs unités et brigades interviennent dans les communes dépourvues de sièges de gendarmerie afin de couvrir le déficit en infrastructures et assurer une couverture optimale.

M. Laouer