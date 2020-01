EVOCATION : Nos ancêtres, s’ils revenaient...

Contrairement aux idées reçues ici et là, nos ancêtres, s’ils revenaient aujourd’hui parmi nous, seraient des vivants ! De bons vivants ! Ceux au nom de qui les islamo-conservateurs s’efforcent de freiner la marche du monde pourraient bien être les premiers, pourquoi pas, à leur secouer la djellaba...

Parce que nous observons qu’il n’y a pas de panacées ou de potions-miracle aux problèmes conjoncturels que vit aujourd’hui notre pays, et que les recettes d’hier, du fait que les temps ont sensiblement changé depuis 1962, sont celles, assurément, qui ne nous conviennent plus, les immobilistes, quand à eux, voudraient nous amener pratiquement à dire que nous méprisons nos ancêtres. Et ce n’est pas tout : Alors qu’ils se servent du passé et instrumentent la religion pour justifier un immobilisme avantageux pour la sauvegarde de leurs intérêts exclusifs —financiers et matériels, bien évidemment—, nous leur faisons malgré tout la politesse de croire que chacun a agi au mieux de son temps et que, si nos ancêtres revenaient, ils ne s’embarrasseraient pas de ce qu’ils ont pensé jadis pour s’adapter à notre temps. Car il est trop facile de faire parler le passé , et nos fieffés «crypto-salafistes» ne s’en privent pas. Mais nous sommes convaincus que, s’ils venaient à ressusciter aujourd’hui même, nos ancêtres, assurément, leur infligeraient une bonne volée de bois vert.

D’autant que la crise multidimensionnelle que nous autres Algériens traversons aujourd’hui ainsi que l’exigence de nous adapter à notre temps, nous commandent de changer du tout au tout. De comportement, par conséquent, et d’idées. Pour tout dire, de mentalité. Mais cela dit, il ne faut pas croire que l’on doit pour autant mettre au placard Tarik ibn Zyad, Ibn Khaldoun, Ibn Sina, Ibn Rochd, El Hallaj, ...pour ne citer que ces figures illustres de l’histoire de l’humanité. Dans ce monde qui n’a de cesse de bouger, de se métamorphoser, nous avons, en effet, plus que jamais besoin des uns et des autres. Abdalah Benkerriou, le grand poète du désert ? C’est un ami

Mais que cela soit bien clair : nous ne côtoyons pas de telles figures comme des ancêtres. L’émir Abdelkader et M’hand u M’hand morts ? Allons donc...Abdallah Benkerriou, le grand poète du désert ? C’est un ami… Cheikh Hamada, l’un des plus proches…

Nous entendons d’ici ricaner les immobilistes : «Si vous admettez qu’Ibn Rochd n’a pas vieilli», diront-ils en raisonnant par l’absurde, «c’est la preuve que la tête de l’homme ne change pas». La tête de l’homme n’a peut-être pas beaucoup changé, il est vrai. Mais la société des hommes, elle, a grandement, considérablement, incommensurablement évolué. El Moutanabi, Ibn El Farabi, Al Maqarri ont été moins célèbres de leur temps qu’ils ne le sont au 21e siècle. Cheikh El Afrit n’a jamais connu un tel auditoire. Et qui, aujourd’hui, ignore cheikha Tetma ? Des masses d’individus accèdent à présent à ce qui était réservé autrefois à une élite. Jamais autant d’enfants n’étaient allés à l’école. Seulement voila : dans ce monde que d’aucuns, parmi les islamo-conservateurs, souhaiteraient voir arrêté, figé, des techniques, des technologies nouvelles se succèdent, se bousculent même, à un rythme effarant. Que les hommes aient quitté la terre pour évoluer dans l’espace a, depuis belle lurette, cessé d’être un exploit. Ce monde là, faut-il le répéter, ne peut plus être traité comme jadis. Il a plus changé en un demi-siècle qu’en plusieurs millénaires. Même si la tête des hommes s’est morphologiquement, pour ne pas dire physiquement peu modifiée —ce qui est facile à vérifier—, le foisonnement des intelligences ne peut pas ne pas en accélérer le développement. De cette fermentation —devenue permanente— des esprits, naîtront encore de nouveaux modes de pensée, de nouvelles civilisations.

Alors, au lieu de leur jeter la pierre, réjouissons-nous d’être là pour aider les autres à naître, à grandir, à évoluer avec leur temps.

Bouslama