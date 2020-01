Intégrées officiellement dans le circuit culturel et touristique : Les arènes d’Oran en passe de changer de vocation

Après une ouverture progressive lancée en mai dernier à l’occasion du mois de ramadan, les arènes d’Oran font partie désormais et pleinement du circuit culturel, touristique et peut être même sportif…En effet et selon des indiscrétions, une réflexion est menée à l’échelle de la wilaya en concertation avec les instances nationales, sur une éventuelle organisation des compétions de pétanque dans les arènes d’Oran, à la faveur des Jeux Méditerranéens 2021. «A l’heure actuelle aucune décision n’est prise à ce sujet.

Toutes les propositions sont prises en considération et seront étudiées » souligne notre source. En attendant, des artistes de différentes disciplines s’y installent depuis quelques jours. Dans une déclaration à notre journal, le directeur général de l’Entreprise publique de wilaya d’Oran du Parc d’attractions (EPWOPA) en charge de la gestion de ce monument historique, a fait savoir que les arènes font désormais partie du circuit culturel et touristique. Les artistes peintres, décorateurs et autres, commencent à s’installer au niveau des portiques soutenant les gradins, formant ainsi, une galerie d’exposition qui accueillent de plus en plus des visiteurs. L’année dernière la direction de l’EPWOPA, avait proposé aux services de la direction de la culture de la wilaya d’organiser deux soirées musicales et un spectacle théâtrale pendant le mois sacré. Cette proposition va être reconduite cette année et pourrait même se concrétiser dans des meilleures conditions «La structure est prête. Les travaux de réaménagement ont été achevés, toutefois et par mesure de sécurité nous n’allons pas exploiter tous les gradins des arènes mais seulement 2.000 places» a-t-on souligné. Il faut noter que depuis sa réouverture —non encore officielle— l’infrastructure accueille quotidiennement beaucoup visiteurs dont de nombreux touristes. Ceci a mené les autorités locales à prendre des mesures afin de faciliter l’accès à cette structure en décidant, dans un premier temps, d’un prix symbolique de 30 DA.

«Parallèlement à cela, nous sollicitons les associations et autres composantes de la société civile intéressées par l’exploitation des arènes de se rapprocher de nos services afin de discuter et de se mettre d’accord sur les modalités de concrétisation de la démarche», a-t-on assuré. Pour rappel, après l’arrêt des travaux de restauration et de réfection du grand chantier, l’ex-wali d’Oran avait ordonné, l’année dernière, une instruction pour entamer des travaux d’aménagement permettant l’ouverture progressive de cette infrastructure à la population et son exploitation partielle au profit des activités culturelles et artistiques. Une subvention de la wilaya de 11 millions de dinars a été dégagée pour cette opération et libérée, il y a de cela, quelques mois. L’annonce de la réouverture effective de cette structure était prévue en août 2018, mais, pour des raisons techniques, elle a été reportée pour l’année 2019. C’est suite à de nombreuses visites effectuées sur le site par l’ex wali d’Oran, des services techniques compétents et le bureau d’étude, que l’exploitation de cette infrastructure a été jugée possible, à condition qu’elle soit précédée des travaux de réhabilitation, étant donné que les travaux de confortement ont déjà été réalisés. C’est ainsi qu’une décision a été prise de confier la gestion de l’exploitation de cette structure à EPWOPA.Les arènes d’Oran, qui sont un bien communal, constitue une magnifique bâtisse de forme circulaire de plus de 200 m de diamètre, haute d’une douzaine de mètres environ, tout en pierres. Erigées pour la première fois en 1890 en bois, suite à un incendie qui a ravagé cet édifice, la construction en dur, de ces arènes fut lancée dès 1906 et inaugurée en 1910. L’existence de ce monument à Oran s'explique par la longue présence des Espagnols dans cette ville.

Amel Saher