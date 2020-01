Spectacle Flamenco à la salle Ibn Zeydoun : Nestior fait le show

Dans une parfaite complicité artistique, Nestior Melguizo et Veronica ont mis le public algérois dans une ambiance survoltée en interprétant des mélodies rock mais avec une âme flamenco dans des styles mêlés.L’univers musical des deux interprètes ayant pour base le flamenco, avec une touche de rap, hip-hop et fusionné à l’électro rock, le tout mêlé à des paroles douces et poétiques ont en effet mis la salle en surchauffe, tant les rythmes étaient endiablés et entraînants, pour une jeunesse en quête de dépense d’énergie.

Les deux chanteurs ont ramené le public vers des champs inhabituels dans leur façon de s’exprimer musicalement. Néanmoins, fidèles à leur style déluré, avec leur coiffe afro, Nestior et Veronica ont été accueillis avec un tonnerre d’applaudissements. "Salam Aalikom" lança Nestior à son public. Sur une scène truffée de lumière et riche en couleurs, le duo a entamé son show avec son célèbre titre A mi manera (à ma manière) jetant le public dans une ambiance incomparable. Sans discontinuer, ce duo phare de la chanson moderne a entonné de célèbres chansons, ils ont poursuivi ce riche programme composé de treize titres tout aussi variés les uns que les autres ; avec Valientes (coirageus), En tu cabeza (dans ta tête), Carromato Pun, La Rumba, No me metas Bulla, Las Penas Pa’ Fuera (Les pénalités payées), Somosla misma (nous sommes pareils), No tiene Ssentido (cela n’a pas de sens), Loca (folle), La mida Moderna (la vie modèrne), Malafollá, Siéntelo (le sentir).

Des titres aux rythmes méditerranéens, à travers lesquels les mélomanes ont été charmés, le temps d’une soirée. En effet, le public est venu nombreux à la salle de spectacles qui a affiché complet, ce soir là. Jeunes, moins jeunes, en famille ou entre amis, ils se sont déplacés pour assister à ce concert de haute voltige, tant il est vrai que l’ambiance était spéciale et que les spectateurs ont pu agréablement se divertir et se changer les idées.

Animant la soirée comme un vrai "DJ" (disque jockey), Nestior a même amené avec lui, un puissant système de sonorisation, (tables de mixage, d’effets sonores et de percussions) qui produisait le gros son. donnant de l’ampleur au son. Se servant de la table des effets sonores, Nestior donnait plus de beauté et de consistance à ses compositions pré enregistrées en leur ajoutant, en temps réel, des bruitages qui n’ont fait que donner plus de qualité à son concert. Spontanés et donnant libre cours à leur déchainement musical, les deux interprètes ont jeté les présents dans une ambiance semblable à celle de concert hard rock… les deux artistes sont même descendus de scène pour danser avec leur public. Ils ont enflammé l’ambiance de la soirée avec leur énergie. Dynamiques et ambitieux, Nestior et Veronica ont dansé, sauté et chanté avec leurs fans venus nombreux assister à ce show mémorable. Un public complice, des plus heureux et des plus surpris face à une légendaire prestation plein d’entrain et au rythme infatigable. Applaudissements, cris de liesse fusaient de partout parmi l’assistance pour exprimer le plaisir et le privilège d’assister à un tel spectacle, animé par des artistes complets qui ont promu la culture méditerranéenne dans toute sa dimension. Il y a lieu de noter, enfin, que ce spectacle a été organisé par l’Ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantès d’Alger, en collaboration avec le ministère de la Culture.

Sihem Oubraham