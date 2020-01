Conseil de sécurité de l'ONU : Mahmoud Abbas va plaider la cause palestinienne

«Ce n'est pas un plan de paix, c'est un plan qui éloigne de la paix. C'est un plan pour détruire l'aspiration nationale du peuple palestinien à réaliser ses droits inaliénables à l'auto-détermination, à l'obtention d'un Etat et à résoudre les droits des réfugiés», a dit l'ambassadeur palestinien. Un projet de résolution devrait être soumis à cette occasion au Conseil de sécurité, a-t-il précisé à des journalistes, sans pouvoir donner de date précise pour cette visite ni dire sur quoi porterait le texte. Mahmoud Abbas participera auparavant à une réunion ministérielle de la Ligue arabe, samedi au Caire, à une réunion de l'Organisation de la coopération islamique, puis à un sommet de l'Union africaine prévu début février, a indiqué le diplomate. Il est possible que le président Abbas ait aussi avant de venir à l'ONU une rencontre avec l'Union européenne, selon Riyad Mansour, qui n'a pas donné de date précise ni de lieu. «Ces consultations culmineront d'ici les deux prochaines semaines avec une visite du président Abbas au Conseil de sécurité», a dit M. Mansour. «D'ici là, nous espérons avoir un accord sur un texte qui sera soumis au vote du Conseil de sécurité». Le diplomate a réaffirmé qu'une paix avec Israël et que la création d'un Etat palestinien indépendant ne pouvaient passer que par le droit international de la reconnaissance d'Al Qods comme capitale de la Palestine. Il a aussi souligné que tout changement des lignes tracées en 1967 ne pouvait se faire sans accord des deux parties et qu'il fallait inclure le règlement de la question des réfugiés. Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a toutefois menacé d'abandonner tous les accords de paix avec Israël si ce dernier annexe les territoires de Cisjordanie. M. Abbas a publié cette mise en garde dans un courrier au Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, a déclaré aux journalistes Mahmoud Aloul, vice-président du parti Fatah de M. Abbas. "Cette lettre souligne le rejet par les Palestiniens de l'Accord du siècle américain", indique M. Aloul, ajoutant que l'Autorité palestinienne n'avait pas encore informé Israël du gel de la coopération de sécurité bilatérale. Plus tôt dans la journée, la Radio publique israélienne a rapporté que la lettre "en termes vifs" de M. Abbas à M. Nétanyahou soulignait que l'accord proposé par les Etats-Unis "annule les accords d'Oslo signés entre Israéliens et Palestiniens en 1993". Les Palestiniens auront le droit de se retirer de tous les accords signés, y compris ceux concernant la coopération de sécurité bilatérale entre Israël et l'Autorité palestinienne, a déclaré M. Abbas dans cette lettre. De son côté, Hanane Ashrawi, membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, a déclaré que l'accord des Etats-Unis «met fin concrètement aux accords d'Oslo». «Il est temps de redéfinir les relations avec Israël à tous les niveaux, y compris sur les plans sécuritaire, militaire, politique, judiciaire et économique», a-t-elle observé.

«Une violation du droit international»

Pour l'ex-président américain Jimmy Carter, artisan du premier accord de paix israélo-arabe, qui a vivement critiqué, jeudi, le plan de Donald Trump en affirmant que c’est une violation du droit international.

«Le nouveau plan américain sape les perspectives de parvenir à une juste paix entre Israéliens et Palestiniens. S'il est mis en œuvre, ce plan va ruiner la seule solution viable à ce conflit au long cours, la solution à deux Etats», a déclaré l'ancien président démocrate âgé de 95 ans, deux jours après la présentation de la proposition de son lointain successeur républicain. Donald Trump a proposé la création, soumise à des conditions draconiennes, d'un Etat palestinien amputé de la vallée du Jourdain et des colonies israéliennes qui seraient annexées par Israël, et avec une capitale reléguée dans les faubourgs d'Al Qods-Est. Les dirigeants palestiniens ont immédiatement refusé de négocier sur cette base. Le plan Trump «viole la solution à deux Etats sur la base des frontières de 1967, inscrite dans un grand nombre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies», a déploré l'ex-président. «En outre, cette proposition viole le droit international au sujet du droit à l'autodétermination, de l'acquisition de territoires par la force, de l'annexion de territoires occupés», a-t-il estimé. «En nommant Israël ‘’l'Etat-nation du peuple juif’’, le plan favorise aussi le déni de droits égaux pour les Palestiniens citoyens d'Israël», a-t-il mis en garde, appelant les pays membres de l'ONU à «rejeter toute mise en œuvre israélienne unilatérale de cette proposition».

Une annexion dangereuse

Au niveau des Nations-Unies on estime que les négociations entre la Palestine et Israël deviendraient impossibles si Israël venait à prendre des mesures unilatérales pour mettre en œuvre certaines parties du plan de paix proposé par les Etats-Unis. Le coordonnateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov.

A noté que l'annexion israélienne de n'importe quelle partie de la Cisjordanie mettrait fin à la possibilité de reprendre les négociations entre les deux parties en vue d'un accord de paix. Il a jugé que ce nouveau plan ne saurait constituer la base des négociations entre Israéliens et Palestiniens car les dirigeants palestiniens et leur opinion publique l'ont rejeté. Une annexion sans accord avec les Palestiniens serait dangereuse et fermerait les portes à la possibilité d'une normalisation des relations entre Israël et les Palestiniens, ainsi qu'avec le monde arabe, a souligné Nickolay Mladenov, ajoutant qu'une telle mesure aurait également des répercussions dans toute la région.

Pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré jeudi qu'El-Qods s'était «pas à vendre». «Ils parlent de ‘’l'accord du siècle’’? Quel accord ? C'est un projet d'occupation», s'est exclamé M. Erdogan à Ankara. "El-Qods est notre ligne rouge (...) El-Qods n'est pas à vendre», a-t-il ajouté. «Personne ne devrait essayer de dire sans vergogne +nous vous donnerons quelque chose et vous nous laisserez cela’’», a poursuivi le président turc.

M. T. et agences