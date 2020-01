Dans la LUCARNE : Un environnement tenace

Cette saison a été marquée par un certain nombre de problèmes sur le plan organisationnel. Nos clubs, pour la plupart, son en butte à des ennuis visant à bien faire fonctionner les affaires courantes. On insistera toujours au manque de moyens financiers, mais cela ne peut pas tout expliquer. C’est vrai que sans argent vous ne pouvez rien faire. Toujours est-il, l’environnement du club et les dirigeants comptent aussi. Comme on le sait, le club oranais du MCO, qui a toujours évolué en première division, sauf durant une courte période où il avait rétrogradé en division 2, est en train de vivre ces derniers temps des moments très difficiles. Il n’a pas une rentrée financière sûre hormis celle de l’Etat. Les quelques repreneurs privés qui avaient pris le club en main n’ont pas réussi à le ramener sur les bons rails et on avait très tôt connu l’impasse comme le montre la situation actuelle du club. Le Directeur général du MCO, Tahar Chérif El Ouazzani, a tout simplement menacé de démissionner de son poste. Il en a marre de travailler sans se faire payer. Il affirme même que depuis sept mois, il n’avait rien perçu. Pourtant, l’ex-président du club affirme le contraire. Cherif El Ouazzani a l’appui des supporters, ce qui n’est pas rien. Ils ont tout fait pour le raisonner et le faire changer d’avis. Ce qu’il a finalement accepté, eu égard à tout ce qu’il a fait pour le club. Il est le seul à avoir accepté cette lourde tâche de prendre un club pratiquement sans ressources financières.Il est clair qu’à Oran, les supporters ainsi que tous ceux qui aiment ce grand club sont décidés à l’aider afin qu’il retrouve son lustre d’antan. Cela passe par une embellie qui est liée à la prise en main du MCOran par une entreprise nationale. Ce qui n’est pas encore évident par les temps qui courent. Toujours est-il, à El Hamri, tout le monde est mobilisé pour que ce club qui possède une riche histoire puisse retrouver sa place parmi les ténors de la Ligue1. Il faut admettre que jusqu’ici, avec 20 pts, il a réussi une très bonne phase aller. On reste optimiste ; malgré les problèmes qui persistent le club essaie de surmonter la situation actuelle aussi bien sur le plan organisationnel que sportif. Cela passera par une prise de conscience générale pour que la ville d’Oran, hôte des JM 2021, soit à la hauteur de ses engagements et l’attente de tous.

HAMID GHARBI