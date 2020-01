Après les éliminations (JSK – USMA) : La FAF veut des explications

Le bilan des clubs algériens en compétitions africaines a été débattu ce mardi lors du BF de la FAF qui s’est réuni en session ordinaire.

Sur la voie de l’élimination, les clubs participants n’ont franchement pas brillé et sans exception, et cela inquiète la FAF qui a demandé à Abdelkrim Medouar de les réunir pour essayer d’en comprendre les raisons. A une journée de la fin des poules de la ligue des champions d’Afrique et de la coupe de la CAF, les trois représentants algériens sont sur le point d’être éliminés. En effet, ni l’USMA ni la JSK et encore moins le PAC, dont c’est la première participation, n’ont réussi à faire le poids face aux ténors africains, mais pas que.

Les récentes défaites de l’USMA à Casablanca et la JSK à Kinshasa inquiètent sérieusement les instances du football algérien, à tel point que ce sujet a été débattu largement lors du bureau fédéral de la FAF de ce mardi et mercredi. Ainsi, le président de la FAF a demandé à Abdelkrim Medouar, président de la LFP, de réunir dans les prochains jours les présidents des clubs participants, en l’occurrence l’USMA, la JSK et le MCA, auxquels devrait s’ajouter éventuellement le MCA, sur le point d’être éliminé de la Coupe Arabe, pour essayer d’expliquer les raisons de cette bérézina.

Cette réunion prévue dans les prochains jours sera une occasion pour les clubs de l’élite de justifier les raisons de cet échec et exposer au passage les différents soucis auxquels ils font face avec l’espoir de voir la tutulle les prendre en charge.

Dans tous les cas, l’initiative de la FAF est louable à plus d’un titre. Car si l’équipe nationale trône sur le toit de l’Afrique depuis le mois de juillet 2019, retrouvant au passage une légitimité internationale incontestable, le football algérien continue à se morfondre dans ses problèmes.

Le parcours des clubs algériens, parmi les mieux classés du championnat, en est la parfaite illustration. Une réforme dans le fond s’impose donc. Et s’en est là l’un des programmes du bureau fédéral et qu’il faudra mener à terme.

Amar B.