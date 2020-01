Ligue des champions africaine : Sauver l'honneur par une victoire...

L'USM Alger jouera cet après-midi, au stade du 20 Août 1955, son dernier match de poule en Ligue des champions africaine face aux Angolais de l'Atlético Pétroleos. Un match qui comptera pour du beurre du fait que les deux formations étaient déjà éliminées avant même le déroulement de cette 6e journée.

En fait, la défaite des poulains de Billel Dziri lors de la précédente journée à Casablanca face au WAC a complément anéanti les chances de qualifications des Usmistes aux quarts de finale de la plus prestigieuse épreuve continentale des clubs.

Les jeunots usmistes, qui manquent d'expérience en compétitions continentales, n'ont pas brillé dans cette édition de la LDC où ils n'ont réussi à récolter que deux petits points après cinq journées, faisant d'eux les derniers du groupe jusque-là. Ainsi, afin de sauver l'honneur, Benhamouda, Chitta and Co tiennent absolument à terminer sur une bonne note, en s'imposant aujourd'hui à domicile face aux Angolais. Une victoire mettra du baume au coeur des joueurs et supporters de l'équipe de Soustara et leur permettra de céder la dernière place du groupe à leur adversaire du jour. Côté effectif, l'USM Alger sera privée dans cette joute des services de ses défenseurs axiaux Abderahim Hamra, Zakaria Benchaâ et Hichem Belkaroui. Le premier est suspendu pour cumul de cartons, le second est toujours blessé alors que le dernier cité, qui est en désaccord avec son club, demeure sous le coup d'une sanction disciplinaire qu'il conteste. Cette situation complique quelque peu les choses pour l'entraîneur, qui doit trouver les solutions idoines pour palier à ses absences et maintenir l'équilibre de son équipe.

Cela lui permettra, par ailleurs, d'effectuer un turn-over afin de faire jouer certains de ses éléments en manque de temps de jeu ou bien revenant de blessures tels les Chuta, Tiboutine, Sifoune, Khelaifia et Ellafi. Réputé pour son tempérament de gagneur, le coach usmiste a exhorté ses joueurs à faire le maximum pour sortir vainqueurs de cette confrontation continentale. Cela permettra à ses poulains de maintenir le cap en championnat et en coupe d'Algérie, sachant l'importance de l'effet psychologie sur le moral des troupes. Les Angolais ont débarqué mercredi après-midi à Alger, en provenance de Luanda via Dubaï. Soit, après un long et fatiguant voyage. Ils se sont entraînés hier sur la pelouse du stade du 20-Août à l'heure du match (17h). A rappeler que le WA Casablanca et Mamelodi Sundowns sont les deux qualifiés du groupe C où l'USMA évolue.

Mohamed-Amine Azzouz