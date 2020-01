Ligue 1 (16e journée) : Reprise après un mois DE TRÊVE

La phase retour du championnat national ligue 1 reprend cet après-midi avec quatre rencontres au programme. Après une trêve d’un mois, la 16e journée du championnat donne le coup de starter à la deuxième phase de la saison où les enjeux sont importants pour le relancement à la course vers le titre et l’éloignement de la zone de relégation.

Ayant fini la phase aller à la cinquième place, le CSC souhaite aller encore de l’avant, et pourquoi pas refaire l’exploit de 2018 en recevant la JSS au stade chahid Hamlaoui. Les enfants de Cirta compteront sur leurs nombreux supporters pour remporter les trois points face à une équipe bécharoise qui a bien entamé le championnat, avant de se retrouver à la 11e place.

Frappé par la foudre de l’instabilité administrative et technique depuis plusieurs semaines, le Mouloudia d’Alger se déplace à Ain M’lila pour affronter l’ASAM avec beaucoup de douleur. Récemment éliminé en coupe d’Algérie face au WA Boufarik, le doyen se déplace à l’Est sans entraîneur en chef, mais surtout privé de nombreux de ses joueurs cadres. Suite au départ de Chafai, Azzi et récemment le capitaine Bendebka, les Vert et Rouge auront du pain sur la planche face à une équipe d’Ain M’lila qui négocie bien ses matchs à domicile, et qui a imposé le match nul au MCA à la phase aller devant 50.000 spectateurs. Le MCA compte rattraper son retard de deux points sur le leader du championnat, le CRB, alors que l’ASAM espère quitter la 10e place et se rapprocher davantage du podium.

Le derby de l’Ouest aura lieu à Sidi Bel Abbès entre l’USMB et le MCO.

Au milieu du classement, les deux équipes de l’Ouest tenteront de soigner leur classement pour se positionner en force pour les prochaines journées. Le dernier match de cet après-midi aura lieu à Chlef entre les deux promus l’ASO et le NCM.

Placées respectivement à la 13e et 14e places avec 17 et 16 points, les deux équipes essayeront de soigner leur classement et éviter la relégation, dans des conditions difficiles, notamment pour l’ASO qui n’a pas recruté le moindre joueur et qui sort fraîchement d’une crise entre les joueurs et la direction du club qui a duré longtemps, et qui été ponctuée par de nombreuses grèves des joueurs. Le CRB recevra lundi au stade du 20-août le CABBA avec l’objectif de conserver sa première place et creuser l’écart sur ses poursuivants, notamment au cas de mauvais résultat du MCA.

Concernés par les compétitions africaines, la JSK acceuilera mercredi le NAHD alors que l’USB se déplacera jeudi à Alger pour défier le PAC.

La rencontre opposant l’ESS au champion en titre, l’USMA, a été reportée à une date ultérieure.

Kader Bentounès