Conseil de la nation: Le groupe parlementaire du RND soutient les efforts visant l'édification d'une Algérie nouvelle

Le groupe parlementaire a indiqué dans un communiqué que son adhésion à cette démarche émane "de sa conviction des enjeux et défis nobles relevés par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en vue d'édifier une Algérie nouvelle qui réponde aux revendications du peuple algérien exprimées durant son mouvement pacifique (hirak) et qui reflète les espoirs et objectifs de nos chouhada et les fidèles enfants de la patrie", soulignant sa détermination à œuvrer pour la concrétisation de cette démarche, à commencer par les priorités de l'heure, à savoir l'amendement de la Constitution.

C'est pourquoi, poursuit la même source, le groupe parlementaire du RND "de par sa position au sein du Conseil de la nation, est disposé à mettre ses capacités au service de tous les efforts nationaux nobles pour atteindre ces objectifs".

Le groupe parlementaire du RND a exprimé "son soutien au président du Conseil de la Nation par intérim, le moudjahid Salah Goudjil, d'autant que l'Algérie s'apprête à connaitre d'importantes échéances politiques dans lesquelles le Conseil aura un rôle à jouer, notamment le débat du Plan d'action du gouvernement et l'examen de textes juridiques dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles".