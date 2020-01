Ligue de football professionnel: Création d'une commission de réflexion

"Cette commission composée de représentants de clubs, choisis par le président de la LFP, a pour mission d’élaborer des dossiers qui relèveront notamment du statut particulier des clubs, du contrat du joueur, de la fiscalité et de la sécurité sociale, des droits de TV, du sponsoring solidaire, et d’autres sujets comme le système de la compétition et les infrastructures", a indiqué l'instance dirigeante de la compétition sur son site officiel.

Cette commission a été créée lundi, au cours de la réunion du Bureau exécutif de la LFP sous la présidence de Abdelkrim Medouar. "Elle sera installée prochainement et elle entamera dès sa mise en place sa mission afin d’arriver à la rédaction d’un document qui regroupera toutes les réflexions et idées en mesure de contribuer à la sortie de la crise dans lequel se débat le football professionnel", précise la LFP.

Rappelons que la création de cette commission intervient suiteà la demande des présidents de clubs, lors de la réunion conjointe LFP / présidents de clubs tenue le 19 décembre dernier.

APS