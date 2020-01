Consultations politiques : Le Président Tebboune reçoit M. Ali Haroun

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, le moudjahid et ancien ministre Ali Haroun, dans le cadre de la poursuite des consultations qu’il a initiées avec des personnalités nationales et politiques sur les différentes questions nationales, notamment l’amendement de la Constitution.

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu le moudjahid et ancien ministre Ali Haroun, et ce, dans le cadre de la poursuite des consultations initiées par le Président de la République avec des personnalités nationales, chefs de partis et représentants de la société civile pour écouter leurs avis et idées sur les différentes questions liées aux affaires nationales, notamment l’amendement de la Constitution», a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

À cette occasion, «M. Ali Haroun, en sa qualité de juriste, d’avocat international et d’ancien responsable d’État, a formulé des propositions pour la révision de la Constitution et donné son point de vue dans le cadre des efforts consentis pour insuffler un nouveau départ à notre pays, à la lumière d’une nouvelle République répondant aux aspirations du peuple», a conclu le communiqué.