M. Arkab reçoit l’ambassadeur de Roumanie

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a reçu mardi, l'ambassadeur de Roumanie, M. Marcel Alexandru. Les deux parties ont examiné, lors de cette entrevue, les moyens de développer les relations de coopération entre l’Algérie et la Roumanie dans le domaine énergétique, précise la même source. M. Arkab, qui a relevé les relations historiques entre les deux pays, a mis en exergue les importantes potentialités et opportunités offertes par le secteur en matière de partenariat et d’investissement dans les domaines des hydrocarbures, énergies renouvelables et efficacité énergétique, note le communiqué. Il a invité, à cette occasion, les entreprises roumaines à investir en Algérie à travers la création d’un partenariat mutuellement bénéfique avec les entreprises algériennes du secteur.

Pour sa part, l’Ambassadeur roumain qui s’est dit "très satisfait" des relations entre les deux pays, a exprimé l’intérêt des entreprises de son pays à s’engager dans des partenariats avec les entreprises algériennes et les faire bénéficier de leur expérience et savoir-faire, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, a fait savoir la même source.