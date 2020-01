JM-2021 : Une délégation du ministère du Tourisme à Oran

Dans le cadre de la stratégie de communication, de l'animation culturelle et touristique devant accompagner la promotion de la 19e session des Jeux Méditerranéens 2021, décidée lors de la réunion interministérielle qui s’est tenue en octobre dernier, une délégation du ministère du tourisme et de l’artisanat conduite par sa secrétaire générale, a été reçue, hier, par le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, en présence du directeur général des Jeux Méditerranéens 2021 et des responsables des secteurs du Tourisme et de la Culture dans la wilaya.

Lors de cette rencontre le wali a évoqué les principales mesures s’inscrivant dans cette stratégie. Parmi elles, le lancement d’une desserte touristique, placée sous la direction de l’office national algérien du tourisme pour instaurer un circuit touristique et la promotion de la destination d’Oran de l’Oranie à l’international.

En outre, le recensement des sites touristiques et monuments historiques à travers les wilayas de Mascara, Sidi Belabbes, Aïn Témouchent, Tlemcen et Relizane sera bientôt clôturé et des dessertes desserviront ces wilayas. Le wali a évoqué les efforts en faveur du secteur de la culture à l’exemple de la réouverture récente de la salle des antiquités au musée Zabana et de nouveaux espaces d’exposition pour les artistes. L’autre décision est la sélection de contenus audiovisuels produits par la tutelle destinés à la promotion des JM-2021 lors du prochain Salon international du tourisme, des voyages et du transport devant se tenir du 26 au 29 février à Oran. La délégation ministérielle a été destinataire d’un aperçu du potentiel du secteur de l’hôtellerie.

Amel S.