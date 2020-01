Autorité nationale indépendante des élections : Le règlement intérieur publié au journal officiel

«Le statut et les missions des membres de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) se précisent, et l’ANIE fera son travail dans le cadre de droit et conformément à une réglementation précise et claire, explique Ali Draâ, le chargé de communication de l’ANIE.

Le texte sur le règlement intérieur, le fonctionnement et la composition de l’ANIE ont, dans ce contexte, été publiés hier dans le Journal officiel. Le texte a pour objet de définir le règlement intérieur de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Il s’agit de mettre au point, les modalités de fonctionnement et les attributions de l’Autorité indépendante, et également les dispositions s’appliquant à l’ensemble des membres de l’ANIE, aux membres des délégations de wilayas et de communes et à ses membres au niveau des représentations diplomatiques et consulaires.

M. Draâ affirme que le règlement intérieur est le fruit d’un travail collectif, qui s’est fait grâce à la participation et la contribution des membres de l’ANIE, des experts et juristes, ainsi que des spécialistes concernés.

L’Article 5 de texte sur le règlement intérieur de l’ANIE reprend dans les mêmes termes les dispositions de l’article 7 de la loi organique n°19-07 du 14 septembre 2019 qui stipule que «l’Autorité indépendante est chargée de préparer les élections, de les organiser, de les gérer et de les superviser et ce, dès le début de l’inscription sur les listes électorales et leurs révisions ainsi que la préparation de l’opération électorale et des opérations de vote et de dépouillement. Elle se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats provisoires».

L’ANIE, qui est dorénavant active sur tout le processus de électoral, aura à consolider ses structures de base, définir le statut et les prérogatives de ses membres, et c’est dans cet esprit que l’article 11 du règlement intérieur stipule que «les membres de l’Autorité indépendante exercent leurs prérogatives en toute indépendance. Ils bénéficient, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, de la protection de l’Etat contre toutes formes de pressions et/ou de menaces, conformément à la législation en vigueur.

Par ailleurs, M. Draâ a indiqué que le rapport de l’ANIE a été finalisé, «et sera remis à la Présidence». A la question de savoir quels sont les principales thématiques du contenu du rapport, le chargé de communication a indiqué qu’une conférence de presse sera organisée «en vue d’informer l’opinion publique des observations faites par l’ANIE par rapport à l’organisation de l’élection présidentielle et ainsi sur les différentes propositions quant à l’amélioration du cadre de travail de l’ANIE, dans le but du «perfectionnement des différents aspects liés à l’organisation des futurs élections».

L’ANIE sera appelée, donc, dans les mois à venir à superviser les échéances électorales, notamment par rapport au projet de révision de la Constitution qui sera soumis au vote, une fois le projet du texte élaboré et débattu au Parlement.

Tahar Kaïdi