Révision de la constitution : L’agenda arrêté par le président sera respecté

Le chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Laâgab, a indiqué, hier, que l’agenda arrêté par le Président Tebboune concernant le projet de révision de la Constitution sera respecté.

S’exprimant en marge d'une visite guidée organisée au siège de la Présidence de la République au profit de la presse nationale, conviée pour s'informer sur «l'avancement des travaux» du Comité, M. Laâgab a indiqué que cette visite «s'inscrit aussi dans le cadre de l'instauration d'une tradition en matière de communication entre la présidence de la République et les différents médias. L'objectif étant d'informer de manière régulière l'opinion publique».

Il a précisé, dans ce cadre, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, insiste sur le respect de l'agenda arrêté pour la révision de la Constitution, rappelant que le Comité d'experts, présidé par M. Ahmed Laraba, a été installé le 8 janvier 2020 et réparti en sept groupes de travail, conformément aux sept axes contenus dans la lettre de mission adressée par le chef de l'Etat au Comité. Selon M. Laâgab, les sept groupes «ont achevé l'élaboration des propositions de révision du texte fondamental et ont entamé, hier, l'opération d'enrichissement des propositions en vue de leur finalisation».

Il a rappelé que «dès la fin de cette période de réflexion et de propositions, limitée à deux mois, le Comité d'experts élaborera une première mouture qui sera soumise dans un délai d'un mois au président de la République puis à la société civile, aux partis politiques et au médias pour enrichissement».

Par la suite, cette mouture «sera soumise de nouveau au Comité des experts, lequel portera les amendements et les modifications proposés avant de la soumettre au Parlement, a-t-il encore expliqué.

M. Laâgab a précisé que le chef de l'Etat a ordonné de soumettre la mouture de révision de la Constitution au Parlement, pour un débat en séances plénières qui sera retransmis en direct à la télévision nationale, «dans le but de permettre aux citoyens de s'informer du contenu des propositions formulées avant de s'exprimer à l'occasion d'un référendum».



Engagement de M. Tebboune de promulguer une Constitution consensuelle



Il a rappelé que l'objectif d'amender la Constitution «s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le président Tebboune afin de parvenir à une stabilité constitutionnelle et institutionnelle» et élaborer par la même, une Constitution consensuelle. C’est le texte final, qui est la synthèse des propositions des experts, des partis politiques et des parlementaires qui sera soumis, in fine, au référendum populaire. «Le président veut arriver à une Constitution consensuelle pour assurer la stabilité constitutionnelle du pays et le protéger contre les turbulences dues à des révisons intempestives et récurrentes», a encore précisé M. Laâgab.

Il y a lieu de rappeler que lors de sa rencontre avec les responsables des médias nationaux, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a relevé qu’il avait fait appel à des spécialistes ayant à la fois la maîtrise conceptuelle et du contenu constitutionnel. Il a, en outre, mis en exergue le fait qu’il a «personnellement défini les cadres sous-tendant ce changement, revendiqué par l'ensemble des Algériens». Il a indiqué que «lorsque la première mouture de la Constitution révisée sera prête, elle sera distribuée à toutes les catégories de la société pour être enrichie», soulignant qu’«il n'y aura pas de débats anarchiques».

Il convient de rappeler que deux mois sont accordés au comité d’experts avant la remise des conclusions des travaux. La prochaine étape sera donc la remise de cette première mouture. Le président de la République a déclaré que, par la suite, «la commission se réunira, une nouvelle fois, pour étudier toutes les observations, enrichir ou apporter des changements aux propositions initiales. Elle peut introduire 10, 15 voire 20 clauses, comme elle peut reformuler un article donné en réponse à des revendications de citoyens souhaitant voir le pays immuniser contre certains comportements». Le document sera, l’étape suivante, soumis à l’appréciation des parlementaires, comme l’a annoncé le président de la République lors de cette rencontre avec des responsables de médias. «Une fois la mouture finale prête, elle sera présentée aux deux Chambres du Parlement pour débat et adoption avant de la soumettre au référendum populaire», a fait savoir le chef de l’Etat. Il a ajouté avoir «préféré que le débat passe par le Parlement et que toutes les explications soient données aux citoyens afin qu'ils puissent avoir une idée claire et que le référendum soit supervisé par l'Autorité nationale indépendante des élections. Que le peuple cautionne ou pas ne sera nullement un problème, nous opérerons d'autres amendements et changements jusqu'à ce que nous parvenions à une Constitution consensuelle».

Salima Ettouahria